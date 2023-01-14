https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيسة-بيرو-تعلن-أنها-لن-تستقيل-رغم-احتجاجات-عنيفة-تهز-البلاد-1072272129.html

رئيسة بيرو تعلن أنها لن تستقيل رغم احتجاجات عنيفة تهز البلاد

رئيسة بيرو تعلن أنها لن تستقيل رغم احتجاجات عنيفة تهز البلاد

أعلنت رئيسة بيرو، دينا بولوراتي، أنها لن تستقيل من منصبها، رغم موجة الاحتجاجات ضد الحكومة التي أدت إلى اشتباكات عنيفة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في عموم... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T15:01+0000

2023-01-14T15:01+0000

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وقالت بولوراتي في خطاب بثه التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة "ولائي لبيرو - لن أستقيل". كما أعربت الرئيسة عن أسفها لسقوط قتلى بالتظاهرات في إطار الاشتباكات مع القوات الأمنية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".بدأ الاحتجاج في بيرو بعد اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيلو في ديسمبر/كانون الأول، بعد محاولته حل الكونغرس عقب محاولة عزله في تصويت بحجب الثقة عنه.يطالب أنصار كاستيلو بإسقاط بولوراتي ويدعون إلى إجراء انتخابات في البلاد.لكن الرئيسة رفضت إمكانية الدعوة إلى جمعية دستورية كما طالب المحتجون، قائلة إن ذلك لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها.واتهمت بولوراتي الفصائل الراديكالية بالتسبب في الفوضى والاضطراب والدمار وتعطيل البلاد.استقال العديد من أعضاء حكومة بولوارتي يوم أمس الجمعة، بمن فيهم وزير الداخلية. كما شهدت البلاد اليوم العاشر على التوالي من الاشتباكات في أعقاب الهدوء العام الجديد.في وقت سابق من الأسبوع، أطلق المدعي العام في بيرو تحقيقا أوليا في مزاعم الإبادة الجماعية ضد بولوارتي فيما يتعلق بقتل المتظاهرين في الاضطرابات.وكتب رئيس الدبلوماسية الأمريكية لأمريكا اللاتينية، بريان نيكولز، على تويتر أن واشنطن "تشعر بقلق عميق إزاء العنف المستمر في بيرو وتحزنها الإصابات والوفيات".وأضاف "نحن ندعم السلام من جميع الأطراف والالتزامات المعلنة للحكومة لمواجهة التحديات التي تجتاح البلاد".ودعا المحامي الغواتيمالي ستواردو رالون إلى إجراء تحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن.وتساءل ريتشارد هانكو، حاكم بونو، الذي أصبحت إدارته الجنوبية بؤرة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن: "كم عدد القتلى الذي سيكلفه وجود دينا بولوارتي في الرئاسة؟".تم وضع كاستيلو، وهو مدرس سابق في مدرسة ابتدائية أجبر على ترك منصبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا لمحاولته حل الكونغرس.كما يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال خلال فترة رئاسته.دعت بولوارتي، التي كانت نائبة الرئيس في عهد كاستيلو، جميع الأطراف إلى نبذ العنف والسعي إلى حل وسط.

https://sputnikarabic.ae/20230111/المدعي-العام-في-بيرو-يفتح-تحقيقا-في-الإبادة-الجماعية-ضد-رئيسة-البلاد--1072140962.html

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