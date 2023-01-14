https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-الوزراء-البريطاني-يوافق-على-إرسال-12-دبابة-من-طراز-تشالنجر-2-إلى-أوكرانيا-1072268227.html

رئيس الوزراء البريطاني يوافق على إرسال 12 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني يوافق على إرسال 12 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا

وافق رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، ريشي سوناك، على إرسال مجموعة من الدبابات إلى أوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T13:17+0000

2023-01-14T13:17+0000

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ووفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت"، اليوم السبت، عن مصادر في الحكومة البريطانية فقد اتخذ سوناك قرارًا بإرسال 12 دبابة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.وبحسب الصحيفة، تعهد سوناك بذلك خلال مكالمة هاتفية صباح السبت مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفة أنه سيتم إرسال مجموعة من أربع دبابات "تشالنجر 2" على الفور، مع تسليم ثماني دبابات أخرى بعد ذلك بوقت قصير.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادرها، أن المملكة المتحدة تدرس إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2 لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، لكن المتحدث باسم سوناك قال وقتها إن الحكومة لم تتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن التسليم.وكانت هناك مخاوف داخل حلف الناتو من أن تعتبر روسيا أن إمداد الدبابات يمثل تصعيدًا إضافيًا للصراع، خاصة بعد أن وعدت الولايات المتحدة بقتل 50 دبابة من طراز برادلي في أكبر حزمة مساعدات عسكرية لها حتى الآن لأوكرانيا.وأعربت أوكرانيا عن مخاوفها من هجوم روسي متوقع مزعوم في الربيع، مما دفع حلفاءها الغربيين إلى الالتزام بإرسال أسلحة أثقل، بما في ذلك الدبابات، التي لم تكن أبدًا جزءًا من حزم مساعدات الأسلحة السابقة.طالع أيضا: الناتو يعتزم تقديم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

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