https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-كوريا-الجنوبية-يزور-الإمارات-لتعزيز--صادرات-الطاقة-ومبيعات-الأسلحة-1072259026.html

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لتعزيز صادرات الطاقة ومبيعات الأسلحة

رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات لتعزيز صادرات الطاقة ومبيعات الأسلحة

غادر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم السبت، متوجها إلى الإمارات العربية المتحدة، في ‏زيارة ستركز على تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية، خاصة في مجال... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T10:37+0000

2023-01-14T10:37+0000

2023-01-14T10:37+0000

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وسيلتقي يون سوك يول خلال زيارته برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وخلال زيارته التي ستستغرق 4 أيام، سيزور رئيس كوريا الجنوبية في الإمارات وحدة "آخ"، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية، ومحطة براكة للطاقة النووية، التي بنتها كوريا الجنوبية.وصرح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم سونغ هان، للصحفيين بأن "اختيار الإمارات لأول رحلة خارجية لهذا العام وأول زيارة لدولة في الشرق الأوسط، يعكس التزام الرئيس، يون سوك يول، الراسخ بتركيز دبلوماسيتنا على تنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات".وقال: "من خلال هذه الزيارة، سنعزز بشكل كبير تعاوننا الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجالات الأساسية الأربعة، للطاقة النووية والطاقة والاستثمار وصناعة الدفاع".وأضاف أن "زيارة الدولة الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الخاصة إلى مستوى أعلى".وبحسب ما ورد، فقد بلغ الجانبان الإماراتي والكوري الجنوبي، المراحل النهائية من إبرام نحو 30 مذكرة تفاهم، تشمل الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب الطاقة والأسلحة والاستثمار، من بين المجالات الرئيسية للتعاون.وقال مسؤول رئاسي كبير، إنه تم التخطيط للإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات، بحسب "يونهاب".ويرافق الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في زيارته الأولى للإمارات العربية المتحدة، وفد أعمال يتألف من مسؤولين من نحو 100 شركة كورية جنوبية، من أجل دعم توسعها في الدولة الخليجية، ومناقشة إمكانيات التعاون مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.ومن الإمارات العربية المتحدة، سيتوجه يون سوك يول إلى زيورخ بسويسرا، يوم الثلاثاء المقبل، وسيلتقي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في المدينة، قبل أن يسافر إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، من الأربعاء إلى الخميس المقبلين.

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