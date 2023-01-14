https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-ندعم-جهود-الحكومة-العراقية-1072258178.html
رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية
رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن عمان تدعم جهود الحكومة العراقية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:07+0000
2023-01-14T10:07+0000
2023-01-14T10:07+0000
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العراق
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وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العراق تأتي بعد لقاءات مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء محمد السوداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأشار الصفدي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما نوقش خلال زيارته إلى بغداد، لافتا إلى وجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني.
https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html
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العالم العربي, العراق
رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية
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قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن عمان تدعم جهود الحكومة العراقية.
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العراق تأتي بعد لقاءات مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء محمد السوداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
وأشار الصفدي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما نوقش خلال زيارته إلى بغداد، لافتا إلى وجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني.