https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-مجلس-النواب-الأردني-ندعم-جهود-الحكومة-العراقية-1072258178.html

رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية

رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن عمان تدعم جهود الحكومة العراقية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T10:07+0000

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العالم العربي

العراق

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وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العراق تأتي بعد لقاءات مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء محمد السوداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأشار الصفدي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما نوقش خلال زيارته إلى بغداد، لافتا إلى وجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني.

https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html

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