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رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية
رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية
قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن عمان تدعم جهود الحكومة العراقية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:07+0000
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وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العراق تأتي بعد لقاءات مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء محمد السوداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية. وأشار الصفدي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما نوقش خلال زيارته إلى بغداد، لافتا إلى وجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني.
https://sputnikarabic.ae/20230113/السوداني-العراق-لا-يحتاج-لقوات-من-التحالف-الدولي-وأجهزتنا-الأمنية-قادرة-على-ردع-الإرهاب-1072239739.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

رئيس مجلس النواب الأردني: ندعم جهود الحكومة العراقية

10:07 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن عمان تدعم جهود الحكومة العراقية.
وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن زيارته إلى العراق تأتي بعد لقاءات مع الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء محمد السوداني، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
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أمس, 14:47 GMT
وأشار الصفدي إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ما نوقش خلال زيارته إلى بغداد، لافتا إلى وجود اتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين البرلمانين العراقي والأردني.
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