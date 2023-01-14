https://sputnikarabic.ae/20230114/رئيس-وزراء-منغوليا-يقترح-تحول-البلاد-إلى-الحكم-البرلماني-1072263485.html
رئيس وزراء منغوليا يقترح تحول البلاد إلى الحكم البرلماني
رئيس وزراء منغوليا يقترح تحول البلاد إلى الحكم البرلماني
اقترح رئيس وزراء منغوليا، أويون إردين لوفسانامسراي، اليوم السبت، استحداث إصلاح دستوري تتحول البلاد بموجبه من الحكم شبه الرئاسي لتصبح جمهورية برلمانية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T11:18+0000
2023-01-14T11:18+0000
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سبوتنيك. وأوضح رئيس الوزراء المنغولي، في مؤتمر صحفي، أن دستور عام 1992 حقق دوره التاريخي المتمثل في التحول الاجتماعي السلمي.واقترح رئيس الوزراء المنغولي بحث الإصلاح الدستوري والانتقال إلى نظام الجمهورية البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين عملية صنع السياسات التي تعثرت بسبب الخلافات العرضية بين الرئيس ورئيس الوزراء.وأضاف رئيس الحكومة المنغولية أن هناك أيضا طرقا أخرى لتنفيذ التغييرات دون إصلاح دستوري كامل، مثل إدخال تعديلات على بنود مختارة من الدستور الأساسي للبلاد.يذكر أنه تم اعتماد دستور منغوليا الحالي في عام 1992 لإنشاء نظام سياسي متعدد الأحزاب في البلاد، ووفقا للدستور، فإن منغوليا جمهورية شبه رئاسية، تدار بسلطة تنفيذية مشتركة بالتساوي بين الرئيس، الذي ينتخب مباشرة من قبل الشعب، ورئيس الوزراء الذي ينتخبه البرلمان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس وزراء منغوليا يقترح تحول البلاد إلى الحكم البرلماني
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اقترح رئيس وزراء منغوليا، أويون إردين لوفسانامسراي، اليوم السبت، استحداث إصلاح دستوري تتحول البلاد بموجبه من الحكم شبه الرئاسي لتصبح جمهورية برلمانية.
سبوتنيك. وأوضح رئيس الوزراء المنغولي، في مؤتمر صحفي، أن دستور عام 1992 حقق دوره التاريخي المتمثل في التحول الاجتماعي السلمي.
وتابع لوفسانامسراي: "حيث أن إنجازات وأخطاء الثلاثين عاما الماضية مرتبطة بالدستور، فإن علينا الآن إجراء تقييم موضوعي للسنوات الثلاثين الماضية وتحديد كيف سنعيش الثلاثين عاما القادمة".
واقترح رئيس الوزراء المنغولي بحث الإصلاح الدستوري والانتقال إلى نظام الجمهورية البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لتحسين عملية صنع السياسات التي تعثرت بسبب الخلافات العرضية بين الرئيس ورئيس الوزراء.
وأضاف رئيس الحكومة المنغولية أن هناك أيضا طرقا أخرى لتنفيذ التغييرات دون إصلاح دستوري كامل، مثل إدخال تعديلات على بنود مختارة من الدستور الأساسي للبلاد.
يذكر أنه تم اعتماد دستور منغوليا
الحالي في عام 1992 لإنشاء نظام سياسي متعدد الأحزاب في البلاد، ووفقا للدستور، فإن منغوليا جمهورية شبه رئاسية، تدار بسلطة تنفيذية مشتركة بالتساوي بين الرئيس، الذي ينتخب مباشرة من قبل الشعب، ورئيس الوزراء الذي ينتخبه البرلمان.