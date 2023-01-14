https://sputnikarabic.ae/20230114/روسيا-تمتلك-أسطولا-مرعبا-معلومات-عن-القوات-البحرية-الروسية-والبريطانية-1072278699.html
روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية
روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T17:55+0000
2023-01-14T17:55+0000
2023-01-14T17:55+0000
رصد عسكري
روسيا
بريطانيا
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يقدر حجم الأسطول الروسي بأكثر من 22 في المئة من إجمالي ما تملكه أضخم 5 أساطيل حربية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي قوة الأسطول الروسي؟يضم الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تشمل أنواع مختلفة من الوحدات البحرية بينها:وتظهر إحصائيات الموقع أن الكورفيتات تمثل أكثر من 29 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي تليها قوة الغواصات بنحو 24 في المئة.ما هي قوة الأسطول البريطاني؟يضم الأسطول البريطاني 73 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 38 عالميا ويضم أنواع مختلفة من الوحدات البحرية التي تشمل:وتظهر إحصائيات الموقع أن سفن الدورية تمثل 40 في المئة من حجم قوة الأسطول البريطاني تليها الفرقاطات بنسبة نحو 18 في المئة ثم الغواصات بنسبة 15 في المئة تقريبا.يذكر أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" المسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت قامت في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني الجاري برحلة بحرية طويلة عبرت خلالها مضيق دوفر في قناة المانش متجهة نحو المحيط الأطلسي.وقال ساكشي تيواري، محلل "أوراسيان تايمز" (EurAsian Times) إن روسيا أغضبت بريطانيا بسبب هذه الرحلة، مشيرا إلى أنها أثارت غضب كتلة "الناتو" بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
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https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-مناورة-سفينة-حربية-روسية-تغضب-بريطانيا-1072264136.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, بريطانيا
روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم.
يقدر حجم الأسطول الروسي بأكثر من 22 في المئة من إجمالي ما تملكه أضخم 5 أساطيل حربية في العالم، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
10 سبتمبر 2022, 17:45 GMT
ما هي قوة الأسطول الروسي؟
يضم الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تشمل أنواع مختلفة من الوحدات البحرية
بينها:
وتظهر إحصائيات الموقع أن الكورفيتات تمثل أكثر من 29 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي تليها قوة الغواصات بنحو 24 في المئة.
24 سبتمبر 2022, 18:02 GMT
ما هي قوة الأسطول البريطاني؟
يضم الأسطول البريطاني
73 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 38 عالميا ويضم أنواع مختلفة من الوحدات البحرية التي تشمل:
وتظهر إحصائيات الموقع أن سفن الدورية تمثل 40 في المئة من حجم قوة الأسطول البريطاني تليها الفرقاطات بنسبة نحو 18 في المئة ثم الغواصات بنسبة 15 في المئة تقريبا.
يذكر أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" المسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت
قامت في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني الجاري برحلة بحرية طويلة عبرت خلالها مضيق دوفر في قناة المانش متجهة نحو المحيط الأطلسي.
وقال ساكشي تيواري، محلل "أوراسيان تايمز" (EurAsian Times) إن روسيا أغضبت بريطانيا بسبب هذه الرحلة، مشيرا إلى أنها أثارت غضب كتلة "الناتو" بأكملها.