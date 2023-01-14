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https://sputnikarabic.ae/20230114/روسيا-تمتلك-أسطولا-مرعبا-معلومات-عن-القوات-البحرية-الروسية-والبريطانية-1072278699.html
روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية
روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية
تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T17:55+0000
2023-01-14T17:55+0000
رصد عسكري
روسيا
بريطانيا
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يقدر حجم الأسطول الروسي بأكثر من 22 في المئة من إجمالي ما تملكه أضخم 5 أساطيل حربية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ما هي قوة الأسطول الروسي؟يضم الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تشمل أنواع مختلفة من الوحدات البحرية بينها:وتظهر إحصائيات الموقع أن الكورفيتات تمثل أكثر من 29 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي تليها قوة الغواصات بنحو 24 في المئة.ما هي قوة الأسطول البريطاني؟يضم الأسطول البريطاني 73 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 38 عالميا ويضم أنواع مختلفة من الوحدات البحرية التي تشمل:وتظهر إحصائيات الموقع أن سفن الدورية تمثل 40 في المئة من حجم قوة الأسطول البريطاني تليها الفرقاطات بنسبة نحو 18 في المئة ثم الغواصات بنسبة 15 في المئة تقريبا.يذكر أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" المسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت قامت في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني الجاري برحلة بحرية طويلة عبرت خلالها مضيق دوفر في قناة المانش متجهة نحو المحيط الأطلسي.وقال ساكشي تيواري، محلل "أوراسيان تايمز" (EurAsian Times) إن روسيا أغضبت بريطانيا بسبب هذه الرحلة، مشيرا إلى أنها أثارت غضب كتلة "الناتو" بأكملها.
https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
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https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-مناورة-سفينة-حربية-روسية-تغضب-بريطانيا-1072264136.html
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رصد عسكري, روسيا, بريطانيا
رصد عسكري, روسيا, بريطانيا

روسيا تمتلك أسطولا مرعبا… معلومات عن القوات البحرية الروسية والبريطانية

17:55 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Pavel lvov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة صاروخية روسية
سفينة صاروخية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Pavel lvov
/
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تمتلك روسيا ثاني أضخم أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول البريطاني في المرتبة رقم 38 بين أضخم 142 أسطولا حربيا في العالم.
يقدر حجم الأسطول الروسي بأكثر من 22 في المئة من إجمالي ما تملكه أضخم 5 أساطيل حربية في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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10 سبتمبر 2022, 17:45 GMT

ما هي قوة الأسطول الروسي؟

يضم الأسطول الروسي 598 وحدة بحرية تشمل أنواع مختلفة من الوحدات البحرية بينها:
حاملة طائرات واحدة.
15 مدمرة.
11 فرقاطة.
86 كورفيت.
70 غواصة.
59 سفينة دورية.
49 كاسحة ألغام بحرية.
وتظهر إحصائيات الموقع أن الكورفيتات تمثل أكثر من 29 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي تليها قوة الغواصات بنحو 24 في المئة.
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24 سبتمبر 2022, 18:02 GMT

ما هي قوة الأسطول البريطاني؟

يضم الأسطول البريطاني 73 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 38 عالميا ويضم أنواع مختلفة من الوحدات البحرية التي تشمل:
حاملتا طائرات.
6 مدمرات.
12 فرقاطة.
10 غواصات.
26 سفينة دورية.
9 كاسحات ألغام بحرية.
وتظهر إحصائيات الموقع أن سفن الدورية تمثل 40 في المئة من حجم قوة الأسطول البريطاني تليها الفرقاطات بنسبة نحو 18 في المئة ثم الغواصات بنسبة 15 في المئة تقريبا.
فرقاطة أدميرال غورشكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
إعلام: مناورة سفينة حربية روسية تغضب بريطانيا
11:31 GMT
يذكر أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غورشكوف" المسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت قامت في الـ 4 من يناير/ كانون الثاني الجاري برحلة بحرية طويلة عبرت خلالها مضيق دوفر في قناة المانش متجهة نحو المحيط الأطلسي.
وقال ساكشي تيواري، محلل "أوراسيان تايمز" (EurAsian Times) إن روسيا أغضبت بريطانيا بسبب هذه الرحلة، مشيرا إلى أنها أثارت غضب كتلة "الناتو" بأكملها.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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