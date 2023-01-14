https://sputnikarabic.ae/20230114/رونالدو-يحضر-تدريبات-ريال-مدريد-في-السعودية-استعدادا-لكأس-السوبر-فيديو-1072253396.html
رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد في السعودية استعدادا لكأس السوبر... فيديو
رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد في السعودية استعدادا لكأس السوبر... فيديو
حضر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن الاستعدادات... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:15+0000
2023-01-14T07:15+0000
2023-01-14T07:15+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار كأس السوبر الإسباني
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ونشر ريال مدريد عبر حساباته على مواقع التواصل خبر زيارة اللعب البرتغالي الشهير.وكتب معلقا: "هداف ريال مدريد التاريخي تابع تدريبات الفريق الأول على ملعب نادي النصر فريقه الحالي".وأضاف: "رونالدو ألقى التحية على أنشيلوتي واللاعبين خلال استعداداتهم لنهائي كأس سوبر إسبانيا".وحقق رونالدو برفقة ريال مدريد في 9 أعوام بطولتي دوري إسباني ومثلهما في الكأس المحلية وثنائية في السوبر الإسباني ورباعية في دوري أبطال أوروبا وكأسي سوبر أوروبي و3 كؤوس عالم للأندية.كما توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2013 - 2014.ويعد قائد المنتخب البرتغالي هداف ريال مدريد التاريخي بـ450 هدفا في 438 مباراة في جميع البطولات متفوقا على زميله الفرنسي كريم بنزيمة بفارق 117 هدفا.ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد أمام برشلونة على ملعب الملك فهد الدولي أملا في تحقيق اللقب الـ 13 له ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأزلي.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كأس السوبر الإسباني
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار كأس السوبر الإسباني
رونالدو يحضر تدريبات ريال مدريد في السعودية استعدادا لكأس السوبر... فيديو
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حضر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تدريبات فريقه السابق ريال مدريد التي أقيمت على ملعب فريقه الحالي في الرياض ضمن الاستعدادات لنهائي كأس السوبر الإسباني.
ونشر ريال مدريد عبر حساباته على مواقع التواصل خبر زيارة اللعب البرتغالي الشهير.
وكتب معلقا: "هداف ريال مدريد
التاريخي تابع تدريبات الفريق الأول على ملعب نادي النصر فريقه الحالي".
وأضاف: "رونالدو ألقى التحية على أنشيلوتي واللاعبين خلال استعداداتهم لنهائي كأس سوبر إسبانيا".
وحقق رونالدو برفقة ريال مدريد في 9 أعوام بطولتي دوري إسباني ومثلهما في الكأس المحلية وثنائية في السوبر الإسباني ورباعية في دوري أبطال أوروبا وكأسي سوبر أوروبي و3 كؤوس عالم للأندية.
كما توج رونالدو
بجائزة الكرة الذهبية 4 مرات وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2013 - 2014.
ويعد قائد المنتخب البرتغالي هداف ريال مدريد التاريخي بـ450 هدفا في 438 مباراة في جميع البطولات متفوقا على زميله الفرنسي كريم بنزيمة بفارق 117 هدفا.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد أمام برشلونة على ملعب الملك فهد الدولي أملا في تحقيق اللقب الـ 13 له ومعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأزلي.