https://sputnikarabic.ae/20230114/سفير-إيران-لدى-العراق-يعلق-على-أزمة-ارتفاع-الدولار-1072253036.html
سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار
سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار
علق السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، على أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي يواجهها العراق حاليا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:08+0000
2023-01-14T07:08+0000
2023-01-14T07:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" عن آل صادق تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها إن بلاده ستظل الداعم الأول لتنمية العراق واستقراره وتقدمه، رغم تعرضها للاتهامات الباطلة التي تهدف إلى "حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لأزمة سعر الدولار"، على حد وصفه.في سياق متصل، صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، أن "الأمريكيين اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".وأكد رئيس تحالف "الفتح" على أن العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكيون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وهاهم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.
إيران
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27665a01210d005fce9899bc8acab7af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, العراق
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, العراق
سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار
تابعنا عبر
علق السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، على أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي يواجهها العراق حاليا.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن آل صادق تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها إن بلاده ستظل الداعم الأول لتنمية العراق واستقراره وتقدمه، رغم تعرضها للاتهامات الباطلة التي تهدف إلى "حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لأزمة سعر الدولار"، على حد وصفه.
في سياق متصل، صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب
".
وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، أن "الأمريكيين اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".
وأكد رئيس تحالف "الفتح" على أن العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكيون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وهاهم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.