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سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار
سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار
علق السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، على أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي يواجهها العراق حاليا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:08+0000
2023-01-14T07:08+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن آل صادق تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها إن بلاده ستظل الداعم الأول لتنمية العراق واستقراره وتقدمه، رغم تعرضها للاتهامات الباطلة التي تهدف إلى "حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لأزمة سعر الدولار"، على حد وصفه.في سياق متصل، صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، أن "الأمريكيين اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".وأكد رئيس تحالف "الفتح" على أن العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكيون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وهاهم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, العراق
أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, العراق

سفير إيران لدى العراق يعلق على أزمة ارتفاع الدولار

07:08 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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علق السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، على أزمة ارتفاع أسعار صرف الدولار التي يواجهها العراق حاليا.
ونقلت وكالة "إرنا" عن آل صادق تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها إن بلاده ستظل الداعم الأول لتنمية العراق واستقراره وتقدمه، رغم تعرضها للاتهامات الباطلة التي تهدف إلى "حرف الرأي العام عن المسبب الرئيسي لأزمة سعر الدولار"، على حد وصفه.
في سياق متصل، صرح رئيس تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، يوم الثلاثاء الماضي، بأن "الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب".
وأضاف العامري، خلال استقباله السفير الفرنسي، إيريك شوفالييه، في بغداد، أن "الأمريكيين اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم"، بحسب وكالة "إرنا".
وأكد رئيس تحالف "الفتح" على أن العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود احتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكيون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وهاهم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم.
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