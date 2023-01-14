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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/سلطات-كييف-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-زابوروجيه-1072250827.html
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
أعلنت الإدارة الأوكرانية بكييف، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق زابوروجيه. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T05:05+0000
2023-01-14T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة، نشر "على "تيلغرام"، احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى الملجأ".وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم الخميس.هذا وسيتيح هذا التقدم العسكري في سوليدار للقوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين، قطع طرق الإمدادات عن الجانب الأوكراني في مدينة باخموت المجاورة التي تعلن روسيا بأنها على وشك السقوط بأيدي قواتها، الشيء الذي سيفتح الطريق أمام التقدم أكثر باتجاه كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) والتي تعتبر أهم مراكز هندسة الصناعة الميكانيكية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-بالأسلحة-الكيميائية-على-الجنود-الروس-1072249767.html
سبوتنيك عربي
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا

سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه

05:05 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أعلنت الإدارة الأوكرانية بكييف، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة، نشر "على "تيلغرام"، احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى الملجأ".
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستعد لاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجنود الروس
01:12 GMT
وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم الخميس.
هذا وسيتيح هذا التقدم العسكري في سوليدار للقوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين، قطع طرق الإمدادات عن الجانب الأوكراني في مدينة باخموت المجاورة التي تعلن روسيا بأنها على وشك السقوط بأيدي قواتها، الشيء الذي سيفتح الطريق أمام التقدم أكثر باتجاه كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) والتي تعتبر أهم مراكز هندسة الصناعة الميكانيكية في أوكرانيا.
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