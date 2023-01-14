https://sputnikarabic.ae/20230114/سلطات-كييف-تعلن-حالة-التأهب-الجوي-في-زابوروجيه-1072250827.html
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
أعلنت الإدارة الأوكرانية بكييف، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق زابوروجيه. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T05:05+0000
2023-01-14T05:05+0000
2023-01-14T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4727dac56a7348ac00eb75dd222db38b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة، نشر "على "تيلغرام"، احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى الملجأ".وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم الخميس.هذا وسيتيح هذا التقدم العسكري في سوليدار للقوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين، قطع طرق الإمدادات عن الجانب الأوكراني في مدينة باخموت المجاورة التي تعلن روسيا بأنها على وشك السقوط بأيدي قواتها، الشيء الذي سيفتح الطريق أمام التقدم أكثر باتجاه كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) والتي تعتبر أهم مراكز هندسة الصناعة الميكانيكية في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/القوات-الأوكرانية-تستعد-لهجوم-بالأسلحة-الكيميائية-على-الجنود-الروس-1072249767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5838fe7df3051dcb6b4ab10afda23a95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار أوكرانيا
سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه
تابعنا عبر
أعلنت الإدارة الأوكرانية بكييف، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المدينة، نشر "على "تيلغرام"، احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى الملجأ
".
وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.
وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم الخميس.
هذا وسيتيح هذا التقدم العسكري في سوليدار للقوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين، قطع طرق الإمدادات عن الجانب الأوكراني في مدينة باخموت المجاورة التي تعلن روسيا بأنها على وشك السقوط بأيدي قواتها، الشيء الذي سيفتح الطريق أمام التقدم أكثر باتجاه كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) والتي تعتبر أهم مراكز هندسة الصناعة الميكانيكية في أوكرانيا.