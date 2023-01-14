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https://sputnikarabic.ae/20230114/سياسي-أمريكي-يطالب-باستقالة-بايدن-بسبب-جرائم-الحرب-في-أوكرانيا-1072250388.html
سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا
سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا
قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي جيفري يانغ، على حسابه على تويتر، إنه يجب إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب جرائم حرب. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T04:11+0000
2023-01-14T04:11+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب السياسي: "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضًا بسبب استمرار الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".ووفقا له أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب، بدون استثناء.
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العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا

04:11 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي جيفري يانغ، على حسابه على تويتر، إنه يجب إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب جرائم حرب.
وكتب السياسي: "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضًا بسبب استمرار الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".
ووفقا له أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب، بدون استثناء.
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