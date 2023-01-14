https://sputnikarabic.ae/20230114/سياسي-أمريكي-يطالب-باستقالة-بايدن-بسبب-جرائم-الحرب-في-أوكرانيا-1072250388.html
سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا
سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا
قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي جيفري يانغ، على حسابه على تويتر، إنه يجب إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب جرائم حرب. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T04:11+0000
2023-01-14T04:11+0000
2023-01-14T04:11+0000
العالم
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c2233b1d3806f8e086c7ba8065d144fe.jpg
وكتب السياسي: "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضًا بسبب استمرار الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".ووفقا له أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب، بدون استثناء.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071170035_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a4f864e0bb5650e99621e4d4060d45f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
سياسي أمريكي يطالب باستقالة بايدن بسبب جرائم الحرب في أوكرانيا
تابعنا عبر
قال السياسي الجمهوري الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي جيفري يانغ، على حسابه على تويتر، إنه يجب إقالة الرئيس الأمريكي جو بايدن من منصبه بسبب جرائم حرب.
وكتب السياسي: "أعتقد أنه يجب محاكمة جو بايدن على الفور بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا واليمن وسوريا والعراق وما إلى ذلك. وأيضًا بسبب استمرار الحرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا".
ووفقا له أصبح جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ عام 1945 مجرمي حرب، بدون استثناء.