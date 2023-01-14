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https://sputnikarabic.ae/20230114/صحيفة-أواكس-التابعة-لحلف-الناتو-تفشل-في-اكتشاف-سو-57-التي-دمرت-الأوكرانية-سو-27-1072254485.html
صحيفة: "أواكس" التابعة لحلف الناتو تفشل في اكتشاف "سو-57" التي دمرت الأوكرانية "سو-27"
صحيفة: "أواكس" التابعة لحلف الناتو تفشل في اكتشاف "سو-57" التي دمرت الأوكرانية "سو-27"
دمرت مقاتلة روسية من الجيل الخامس الطائرة الأوكرانية "سو-27" وغادرت دون أن تلاحظها أنظمة "أواكس" الغربية، حسبما كتبت صحيفة "يورأسيان تايمز". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:04+0000
2023-01-14T08:04+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأشارت صحيفة "يورأسيان تايمز" (EurAsian Times) إلى أن روسيا تستخدم مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز "سو-57" بعناية وبنجاح خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. خلال إحدى العمليات، دمرت طائرة روسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27". دون أن ترصدها أنظمة المراقبة التابعة لحلف الناتو.وأضافت الصحيفة أن المقاتلة الروسية مزودة بصاروخ جديد من طراز "إر-37إم" جو-جو. تسمح هذه الذخيرة لقوات الفضاء الروسية بضرب أهداف العدو على مسافات بعيدة. بفضل "إر-37إم"، دمرت الطائرات الروسية المقاتلات الأوكرانية دون حتى مغادرة المجال الجوي الروسي.ويشير المقال إلى أن "الطيارين الأوكرانيين يصفون هذا الصاروخ الروسي بأنه خطير مثل الجحيم".
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا

صحيفة: "أواكس" التابعة لحلف الناتو تفشل في اكتشاف "سو-57" التي دمرت الأوكرانية "سو-27"

08:04 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Evgeniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57" أثناء مشاركتها في عرض عسكري في موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى
مقاتلات سو-57 أثناء مشاركتها في عرض عسكري في موسكو بمناسبة ذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Evgeniy Odinokov
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دمرت مقاتلة روسية من الجيل الخامس الطائرة الأوكرانية "سو-27" وغادرت دون أن تلاحظها أنظمة "أواكس" الغربية، حسبما كتبت صحيفة "يورأسيان تايمز".
وأشارت صحيفة "يورأسيان تايمز" (EurAsian Times) إلى أن روسيا تستخدم مقاتلاتها من الجيل الخامس من طراز "سو-57" بعناية وبنجاح خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. خلال إحدى العمليات، دمرت طائرة روسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27". دون أن ترصدها أنظمة المراقبة التابعة لحلف الناتو.

يقول المنشور: "نظام أواكس في بولندا ورومانيا، الذي يعمل على مدار الساعة، فشل في الكشف عن طائرات الجيل الخامس الروسية".

وأضافت الصحيفة أن المقاتلة الروسية مزودة بصاروخ جديد من طراز "إر-37إم" جو-جو. تسمح هذه الذخيرة لقوات الفضاء الروسية بضرب أهداف العدو على مسافات بعيدة. بفضل "إر-37إم"، دمرت الطائرات الروسية المقاتلات الأوكرانية دون حتى مغادرة المجال الجوي الروسي.
ويشير المقال إلى أن "الطيارين الأوكرانيين يصفون هذا الصاروخ الروسي بأنه خطير مثل الجحيم".
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