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https://sputnikarabic.ae/20230114/فلسطين-تطالب-محكمة-الجنائية-الدولية-بسرعة-الانتهاء-من-تحقيقاتها-ومحاسبة-إسرائيل-على-جرائمها-1072266447.html
فلسطين تطالب محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
فلسطين تطالب محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه"، مشيرة إلى أن "تزايد هذه... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:37+0000
2023-01-14T12:37+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأوضح البيان، أن "الاحتلال يمارس جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".وطالبت الخارجية الفلسطينية، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعبنا"، كما طالبت "محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم".وقتل شابان فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، "برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين".وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها، عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، عند مفرق جبع".وأضافت المصادر أن "القوات الإسرائيلية لاحقت الشابين حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما"، مشيرة إلى "مقتل فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في مدينة جنين".وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 8 بينهم 3 أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-فلسطينيين-اثنين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-ومقتل-ثالث-متأثرا-بإصابته-قبل-أيام-في-جنين-1072252927.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

فلسطين تطالب محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

12:37 GMT 14.01.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
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أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "انتهاكات وجرائم الاحتلال لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على التمسك بحقوقه"، مشيرة إلى أن "تزايد هذه الجرائم تدلل على أن العام الجاري سيكون أسوأ من العام الذي سبقه".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الجرائم المتواصلة ضد شعبنا، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، والتي أدت منذ مطلع العام الجاري إلى استشهاد 12 مواطنا، بينهم 3 أطفال، وكان آخرهم 3 شهداء في جنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأوضح البيان، أن "الاحتلال يمارس جرائم القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، بهدف القتل، واستباحة حياة المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية ووفاة ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في جنين
07:06 GMT
وطالبت الخارجية الفلسطينية، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الدموي ضد الشعبنا"، كما طالبت "محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولا لمحاسبة دولة الاحتلال ومرتكبي الجرائم".
وقتل شابان فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، "برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين".
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها، عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، عند مفرق جبع".
وأضافت المصادر أن "القوات الإسرائيلية لاحقت الشابين حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما"، مشيرة إلى "مقتل فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في مدينة جنين".
وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.
وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 8 بينهم 3 أطفال.
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