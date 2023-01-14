https://sputnikarabic.ae/20230114/فنزويلا-تقترح-إنشاء-بنك-دولي-للطاقة-لتسهيل-الوصول-إلى-الموارد-المتنوعة-1072251272.html

فنزويلا تقترح إنشاء بنك دولي للطاقة لتسهيل الوصول إلى الموارد المتنوعة

فنزويلا تقترح إنشاء بنك دولي للطاقة لتسهيل الوصول إلى الموارد المتنوعة

اقترحت فنزويلا أمس الجمعة، إنشاء بنك دولي لتنمية الطاقة لتسهيل وصول البلدان إلى موارد الطاقة المتنوعة وسط أزمة الطاقة العالمية المستمرة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T05:30+0000

2023-01-14T05:30+0000

2023-01-14T05:30+0000

العالم

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وطرح نائب الرئيس المعني بالقطاع الاقتصادي ووزير النفط طارق العيسمي هذا الاقتراح خلال "قمة صوت الجنوب العالمي" الافتراضية التي استضافتها الهند، قائلا إن مثل هذا البنك "سيستفيد من مشاريع تنويع الطاقة ويدعمها".وأضاف، أنه يتعين على البنك العمل وفقا لمبدأ التضامن في إطار التعاون بين دول الجنوب.ورحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلاده الغنية بالنفط، قائلا إن "فنزويلا مستعدة لإنتاج وتصدير وتوقيع عقود واتفاقيات مع جميع شركات الطاقة في العالم".

https://sputnikarabic.ae/20230110/موسكو-تقول-إن-غرض-المهزلة-الأمريكية-حول-المعارضة-الفنزويلية-هو-السيطرة-على-موارد-البلاد-1072099870.html

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