https://sputnikarabic.ae/20230114/فنزويلا-تقترح-إنشاء-بنك-دولي-للطاقة-لتسهيل-الوصول-إلى-الموارد-المتنوعة-1072251272.html
فنزويلا تقترح إنشاء بنك دولي للطاقة لتسهيل الوصول إلى الموارد المتنوعة
فنزويلا تقترح إنشاء بنك دولي للطاقة لتسهيل الوصول إلى الموارد المتنوعة
اقترحت فنزويلا أمس الجمعة، إنشاء بنك دولي لتنمية الطاقة لتسهيل وصول البلدان إلى موارد الطاقة المتنوعة وسط أزمة الطاقة العالمية المستمرة. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T05:30+0000
2023-01-14T05:30+0000
2023-01-14T05:30+0000
العالم
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وطرح نائب الرئيس المعني بالقطاع الاقتصادي ووزير النفط طارق العيسمي هذا الاقتراح خلال "قمة صوت الجنوب العالمي" الافتراضية التي استضافتها الهند، قائلا إن مثل هذا البنك "سيستفيد من مشاريع تنويع الطاقة ويدعمها".وأضاف، أنه يتعين على البنك العمل وفقا لمبدأ التضامن في إطار التعاون بين دول الجنوب.ورحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلاده الغنية بالنفط، قائلا إن "فنزويلا مستعدة لإنتاج وتصدير وتوقيع عقود واتفاقيات مع جميع شركات الطاقة في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230110/موسكو-تقول-إن-غرض-المهزلة-الأمريكية-حول-المعارضة-الفنزويلية-هو-السيطرة-على-موارد-البلاد-1072099870.html
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العالم
فنزويلا تقترح إنشاء بنك دولي للطاقة لتسهيل الوصول إلى الموارد المتنوعة
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اقترحت فنزويلا أمس الجمعة، إنشاء بنك دولي لتنمية الطاقة لتسهيل وصول البلدان إلى موارد الطاقة المتنوعة وسط أزمة الطاقة العالمية المستمرة.
وطرح نائب الرئيس المعني بالقطاع الاقتصادي ووزير النفط طارق العيسمي هذا الاقتراح خلال "قمة صوت الجنوب العالمي" الافتراضية التي استضافتها الهند، قائلا إن مثل هذا البنك "سيستفيد من مشاريع تنويع الطاقة ويدعمه
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وأكد أنه "في المرحلة الأولى من الاقتراح، يجب الإيفاء بالاحتياجات الأساسية للناس.. فيما يتعلق بالوصول إلى مصادر طاقة ميسورة التكلفة وآمنة وموثوقة".
وأضاف، أنه يتعين على البنك العمل وفقا لمبدأ التضامن في إطار التعاون بين دول الجنوب.
ورحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلاده الغنية بالنفط، قائلا إن "فنزويلا مستعدة لإنتاج وتصدير وتوقيع عقود واتفاقيات مع جميع شركات الطاقة في العالم".