https://sputnikarabic.ae/20230114/فوتشيتش-يتهم-رئيس-وزراء-كوسوفو-بتمثيل-دور-الضحية-على-غرار-زيلينسكي-1072275970.html
فوتشيتش يتهم رئيس وزراء كوسوفو بتمثيل دور الضحية على غرار زيلينسكي
فوتشيتش يتهم رئيس وزراء كوسوفو بتمثيل دور الضحية على غرار زيلينسكي
قال الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش إن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، ألبين كورتي، يحاول بلا أساس وبشكل غير ناجح أن يقدم نفسه في أعين المجتمع... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T16:18+0000
2023-01-14T16:18+0000
2023-01-14T16:19+0000
صربيا
كوسوفو
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وطلب الصحفيون من رئيس الدولة الصربية اليوم السبت التعليق على تصريح كورتي بأن "الحدود بين صربيا وكوسوفو أصبحت الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".وأضاف فوتشيتش: "هذه ليست حدود روسية أو تابعة للناتو، لقد أنشأتها الأمم المتحدة وفقا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".وشدد فوتشيتش على أن حدود دولة صربيا يحددها القانون الدولي ، ورئيس وزراء كوسوفو يحاول أن يضع نفسه في مكان لا ينتمي إليه. وختم فوتشيتش: "أنا لست قلقًا بشأن هذا، لقد سمعت الكثير من الهراء خلال العام الماضي تقريبًا، وظيفتي هي قيادة صربيا كدولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للحرية، وأنا فخور بأننا نقوم بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html
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صربيا, كوسوفو
فوتشيتش يتهم رئيس وزراء كوسوفو بتمثيل دور الضحية على غرار زيلينسكي
16:18 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 16:19 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
قال الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش إن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، ألبين كورتي، يحاول بلا أساس وبشكل غير ناجح أن يقدم نفسه في أعين المجتمع الدولي على أنه "زيلينسكي الجديد".
وطلب الصحفيون من رئيس الدولة الصربية اليوم السبت التعليق على تصريح كورتي بأن "الحدود بين صربيا وكوسوفو أصبحت الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".
لم أكن أعرف أن كورتي أصبح يمثل حلف شمال الأطلسي، إذا كان هو حدودا للناتو، فلا يمكنني إلا أن أقول له أن صربيا لها حدودها الخاصة.
وأضاف فوتشيتش: "هذه ليست حدود روسية أو تابعة للناتو، لقد أنشأتها الأمم المتحدة وفقا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".
وشدد فوتشيتش على أن حدود دولة صربيا يحددها القانون الدولي ، ورئيس وزراء كوسوفو يحاول أن يضع نفسه في مكان لا ينتمي إليه.
هذا بيان سياسي يائس آخر، يحاول من خلاله أن يقدم نفسه على أنه ضحية سياسية كبيرة، مثل زيلينسكي جديد، وأنا نوعا ما بوتين مصغر، وهلم جرا.
وختم فوتشيتش
: "أنا لست قلقًا بشأن هذا، لقد سمعت الكثير من الهراء خلال العام الماضي تقريبًا، وظيفتي هي قيادة صربيا كدولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للحرية، وأنا فخور بأننا نقوم بذلك".