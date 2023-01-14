https://sputnikarabic.ae/20230114/فوتشيتش-يتهم-رئيس-وزراء-كوسوفو-بتمثيل-دور-الضحية-على-غرار-زيلينسكي-1072275970.html

فوتشيتش يتهم رئيس وزراء كوسوفو بتمثيل دور الضحية على غرار زيلينسكي

فوتشيتش يتهم رئيس وزراء كوسوفو بتمثيل دور الضحية على غرار زيلينسكي

قال الزعيم الصربي ألكسندر فوتشيتش إن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، ألبين كورتي، يحاول بلا أساس وبشكل غير ناجح أن يقدم نفسه في أعين المجتمع... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T16:18+0000

2023-01-14T16:18+0000

2023-01-14T16:19+0000

صربيا

كوسوفو

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وطلب الصحفيون من رئيس الدولة الصربية اليوم السبت التعليق على تصريح كورتي بأن "الحدود بين صربيا وكوسوفو أصبحت الحدود بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".وأضاف فوتشيتش: "هذه ليست حدود روسية أو تابعة للناتو، لقد أنشأتها الأمم المتحدة وفقا للقرار رقم 1244 لمجلس الأمن الدولي".وشدد فوتشيتش على أن حدود دولة صربيا يحددها القانون الدولي ، ورئيس وزراء كوسوفو يحاول أن يضع نفسه في مكان لا ينتمي إليه. وختم فوتشيتش: "أنا لست قلقًا بشأن هذا، لقد سمعت الكثير من الهراء خلال العام الماضي تقريبًا، وظيفتي هي قيادة صربيا كدولة مستقلة وذات سيادة ومحبة للحرية، وأنا فخور بأننا نقوم بذلك".

https://sputnikarabic.ae/20230108/فوتشيتش-إذا-فرضت-صربيا-عقوبات-على-روسيا-فسوف-يطالب-الغرب-على-الفور-بالاعتراف-بكوسوفو--1072043662.html

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