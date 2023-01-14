https://sputnikarabic.ae/20230114/قطر-والإمارات-تؤكدان-أن-العالم-سيظل-بحاجة-للغاز-لفترة-طويلة-1072256224.html
قطر والإمارات تؤكدان أن العالم سيظل بحاجة للغاز لفترة طويلة
قطر والإمارات تؤكدان أن العالم سيظل بحاجة للغاز لفترة طويلة
أكد وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، أن العالم سيظل بحاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:13+0000
2023-01-14T09:13+0000
2023-01-14T09:13+0000
اقتصاد
قطر
قطاع الطاقة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأفادت وكالة "رويترز"، بأن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قال خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، اليوم السبت، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقّب عن النفط والغاز".من جانبه، صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن "الغاز سيظل موجودا لفترة طويلة جدا".قطر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. والإمارات دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعمل على زيادة تركيزها على سوق الغاز، حيث تسعى أوروبا لاستبدال واردات الطاقة الروسية بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
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اقتصاد, قطر, قطاع الطاقة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اقتصاد, قطر, قطاع الطاقة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قطر والإمارات تؤكدان أن العالم سيظل بحاجة للغاز لفترة طويلة
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أكد وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، أن العالم سيظل بحاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات.
وأفادت وكالة
"رويترز"، بأن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قال خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، اليوم السبت، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقّب عن النفط والغاز".
من جانبه، صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن "الغاز سيظل موجودا لفترة طويلة جدا".
"رغم تدشين المزيد من الطاقة المتجددة، فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كحمل أساس".
سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي
قطر هي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. والإمارات دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعمل على زيادة تركيزها على سوق الغاز، حيث تسعى أوروبا لاستبدال واردات الطاقة الروسية بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.