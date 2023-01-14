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https://sputnikarabic.ae/20230114/كوريا-الجنوبية-تستنكر-رد-مجلس-الأمن-على-استفزازت-جارتها-الشمالية-1072255648.html
كوريا الجنوبية تستنكر رد مجلس الأمن على "استفزازت" جارتها الشمالية
كوريا الجنوبية تستنكر رد مجلس الأمن على "استفزازت" جارتها الشمالية
استنكر كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، السفير هوانغ جون-كوك، رد مجلس الأمن على ما وصفه باستفزازات كوريا الشمالية. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:00+0000
2023-01-14T09:00+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" أن هوانغ جون-كوك أعرب عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في توحيد رده على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تنتهك قرارات المجلس، واصفا الرد بـ"المؤسف".يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية تستنكر رد مجلس الأمن على "استفزازت" جارتها الشمالية

09:00 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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استنكر كبير مبعوثي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، السفير هوانغ جون-كوك، رد مجلس الأمن على ما وصفه باستفزازات كوريا الشمالية.
ونقلت وكالة "يونهاب" أن هوانغ جون-كوك أعرب عن خيبة أمله من فشل مجلس الأمن في توحيد رده على استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة التي تنتهك قرارات المجلس، واصفا الرد بـ"المؤسف".
يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، أنها أجرت اختبارا لنظام إطلاق صواريخ لتأكيد فعالية أدائه، مؤكدةً أن الصواريخ أصابت الهدف المحدد بدقة في بحر اليابان.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 و1 يناير/كانون الثاني 2023، تم إجراء اختبار لأداء وكفاءة نظام إطلاق صواريخ متعدد".
سبق ذلك إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه البحر الشرقي، حلقت نحو 350 كيلومترا مع أقصى ارتفاع 100 كيلومتر.
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت في عام 2022، نحو 70 صاروخا باليستيا، وتقول بيونغ يانغ إن جميع أنشطتها العسكرية هي رد على "الاستفزازات" من جانب كوريا الجنوبية، التي أجرت أخيرا مناورات عسكرية مكثفة، سواء بشكل مستقل أو بالمشاركة مع الولايات المتحدة واليابان.
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