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https://sputnikarabic.ae/20230114/كوريا-الشمالية-ردا-على-غوتيريش-امتلاكنا-أسلحة-نووية-سيظل-واقعا-صارخا-غير-قابل-للمحو-إلى-الأبد-1072273427.html
كوريا الشمالية ردا على غوتيريش: امتلاكنا أسلحة نووية سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد
كوريا الشمالية ردا على غوتيريش: امتلاكنا أسلحة نووية سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد
أكدت كوريا الشمالية أن امتلاكها أسلحة نووية، سيظل "واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد"، بعد أن ‏وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويريش، برنامج بيونغ... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T15:25+0000
2023-01-14T15:25+0000
أنطونيو غوتيريش
كوريا الشمالية
العالم
منظمة الأمم المتحدة
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وشجبت كوريا الشمالية تصريحات أدلى بها غوتيريش يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن، بشأن برنامجها النووي، والتي قال فيها إنه "يقود المخاطر والتوترات الجيوسياسية نحو آفاق جديدة"، وأضاف أنه "يقع على عاتق بيونغ يانغ مسؤولية الامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات".وقال المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، جو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بتصريحات غير لائقة للغاية بأن كوريا الشمالية تمثل "خطرا واضحا وقائما"، ووصف سياستها المشروعة والمعقولة لتعزيز القوات النووية بأنها "غير شرعية"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وتابع تشول: "بغض النظر عن مدى اليأس الذي قد تحاول به أمريكا والقوى التابعة لها، فإن الموقف الدولي لكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، طبقا لاسمها، سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد".وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب برامجها النووية وصواريخها الباليستية.وفي الآونة الأخيرة، عززت كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية والعسكرية، وأجرت عددا قياسيا من تجارب الصواريخ الباليستية العام الماضي.وتوقع العديد من المحللين أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية خلال العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20220909/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-الشديد-من-سياسة-كوريا-الشمالية-الجديدة-بشأن-القوات-النووية-1067536487.html
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أنطونيو غوتيريش, كوريا الشمالية, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش, كوريا الشمالية, العالم, منظمة الأمم المتحدة

كوريا الشمالية ردا على غوتيريش: امتلاكنا أسلحة نووية سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد

15:25 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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أكدت كوريا الشمالية أن امتلاكها أسلحة نووية، سيظل "واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد"، بعد أن ‏وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويريش، برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية بأنه "خطر ‏واضح وقائم" على العالم.‏
وشجبت كوريا الشمالية تصريحات أدلى بها غوتيريش يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن، بشأن برنامجها النووي، والتي قال فيها إنه "يقود المخاطر والتوترات الجيوسياسية نحو آفاق جديدة"، وأضاف أنه "يقع على عاتق بيونغ يانغ مسؤولية الامتثال لالتزاماتها الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات".
وقال المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة خارجية كوريا الشمالية، جو تشول سو، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد أدلى الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بتصريحات غير لائقة للغاية بأن كوريا الشمالية تمثل "خطرا واضحا وقائما"، ووصف سياستها المشروعة والمعقولة لتعزيز القوات النووية بأنها "غير شرعية"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وتابع تشول: "بغض النظر عن مدى اليأس الذي قد تحاول به أمريكا والقوى التابعة لها، فإن الموقف الدولي لكوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية، طبقا لاسمها، سيظل واقعا صارخا غير قابل للمحو إلى الأبد".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
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وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2006، بسبب برامجها النووية وصواريخها الباليستية.
وفي الآونة الأخيرة، عززت كوريا الشمالية قدراتها الصاروخية والعسكرية، وأجرت عددا قياسيا من تجارب الصواريخ الباليستية العام الماضي.
وتوقع العديد من المحللين أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية خلال العام الحالي.
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