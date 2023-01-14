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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/كيف-يعيد-الجيش-الروسي-إحياء-معداته-العسكرية-التي-تتضرر-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-فيديو-1072254864.html
كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العمليات القتالية في أوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:28+0000
2023-01-14T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يواصل جنود وحدات الإصلاح في المنطقة العسكرية الغربية صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات دون انقطاع.ولهذا الغرض، تم إنشاء مراكز خاصة مع مراعاة عملية التمويه، حيث يتم تنفيذ العمل بدون معقوات بفضل الكفاءة العالية للمتخصصين العسكريين الروس ومعدات الصيانة الحديثة التي يستخدمونها.ويعمل المقاتلون في عدة نوبات، مما يسمح لهم بالعمل على مدار الساعة ويتم مساعدتهم من قبل موظفي المصانع المنتجة للمعدات، لأنهم يعرفون عن ظهر قلب المعدات التي صنعوعها بأنفسهم.وفي الفيديو، يقول ممثل الشركة المصنعة ويدعى يفغيني: "بعد الإصلاح والصيانة، ننقل الآلات إلى الخط الأمامي في مثل هذه الحالة، تماما وكأنها تغادر المصنع لأول مرة، حتى لا يحتاج الجنود إلى أي شيء، ويكون النصر حليفهم". وأكد أن سرعة الإصلاح في ورش العمل الميدانية ضخمة، لكنها لا تأتي على حساب الجودة. يأخذ الميكانيكيون أنفسهم مقاعد الطاقم ويفحصون كل سيارة قبل إرسالها إلى الجبهة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو

08:28 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.
وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يواصل جنود وحدات الإصلاح في المنطقة العسكرية الغربية صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات دون انقطاع.
ولهذا الغرض، تم إنشاء مراكز خاصة مع مراعاة عملية التمويه، حيث يتم تنفيذ العمل بدون معقوات بفضل الكفاءة العالية للمتخصصين العسكريين الروس ومعدات الصيانة الحديثة التي يستخدمونها.
ويعمل المقاتلون في عدة نوبات، مما يسمح لهم بالعمل على مدار الساعة ويتم مساعدتهم من قبل موظفي المصانع المنتجة للمعدات، لأنهم يعرفون عن ظهر قلب المعدات التي صنعوعها بأنفسهم.
وفي الفيديو، يقول ممثل الشركة المصنعة ويدعى يفغيني: "بعد الإصلاح والصيانة، ننقل الآلات إلى الخط الأمامي في مثل هذه الحالة، تماما وكأنها تغادر المصنع لأول مرة، حتى لا يحتاج الجنود إلى أي شيء، ويكون النصر حليفهم".
وأكد أن سرعة الإصلاح في ورش العمل الميدانية ضخمة، لكنها لا تأتي على حساب الجودة. يأخذ الميكانيكيون أنفسهم مقاعد الطاقم ويفحصون كل سيارة قبل إرسالها إلى الجبهة.
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