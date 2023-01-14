https://sputnikarabic.ae/20230114/كيف-يعيد-الجيش-الروسي-إحياء-معداته-العسكرية-التي-تتضرر-خلال-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-فيديو-1072254864.html
كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العمليات القتالية في أوكرانيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:28+0000
2023-01-14T08:28+0000
2023-01-14T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وحسب موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يواصل جنود وحدات الإصلاح في المنطقة العسكرية الغربية صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات دون انقطاع.ولهذا الغرض، تم إنشاء مراكز خاصة مع مراعاة عملية التمويه، حيث يتم تنفيذ العمل بدون معقوات بفضل الكفاءة العالية للمتخصصين العسكريين الروس ومعدات الصيانة الحديثة التي يستخدمونها.ويعمل المقاتلون في عدة نوبات، مما يسمح لهم بالعمل على مدار الساعة ويتم مساعدتهم من قبل موظفي المصانع المنتجة للمعدات، لأنهم يعرفون عن ظهر قلب المعدات التي صنعوعها بأنفسهم.وفي الفيديو، يقول ممثل الشركة المصنعة ويدعى يفغيني: "بعد الإصلاح والصيانة، ننقل الآلات إلى الخط الأمامي في مثل هذه الحالة، تماما وكأنها تغادر المصنع لأول مرة، حتى لا يحتاج الجنود إلى أي شيء، ويكون النصر حليفهم". وأكد أن سرعة الإصلاح في ورش العمل الميدانية ضخمة، لكنها لا تأتي على حساب الجودة. يأخذ الميكانيكيون أنفسهم مقاعد الطاقم ويفحصون كل سيارة قبل إرسالها إلى الجبهة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العملية الخاصة في أوكرانيا... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر كيف يعيد الجيش الروسي إحياء معداته العسكرية التي تتضرر خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.
وحسب موقع
"زفيزدا" التابع للجيش الروسي، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يواصل جنود وحدات الإصلاح في المنطقة العسكرية الغربية صيانة وإصلاح الأسلحة والمعدات دون انقطاع.
ولهذا الغرض، تم إنشاء مراكز خاصة مع مراعاة عملية التمويه، حيث يتم تنفيذ العمل بدون معقوات بفضل الكفاءة العالية للمتخصصين العسكريين الروس ومعدات الصيانة الحديثة التي يستخدمونها.
ويعمل المقاتلون في عدة نوبات، مما يسمح لهم بالعمل على مدار الساعة ويتم مساعدتهم من قبل موظفي المصانع المنتجة للمعدات، لأنهم يعرفون عن ظهر قلب المعدات التي صنعوعها بأنفسهم.
وفي الفيديو، يقول ممثل الشركة المصنعة ويدعى يفغيني: "بعد الإصلاح والصيانة، ننقل الآلات إلى الخط الأمامي في مثل هذه الحالة، تماما وكأنها تغادر المصنع لأول مرة، حتى لا يحتاج الجنود إلى أي شيء، ويكون النصر حليفهم".
وأكد أن سرعة الإصلاح في ورش العمل الميدانية ضخمة، لكنها لا تأتي على حساب الجودة. يأخذ الميكانيكيون أنفسهم مقاعد الطاقم ويفحصون كل سيارة قبل إرسالها إلى الجبهة.