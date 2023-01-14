https://sputnikarabic.ae/20230114/مأساة-جورج-فلويد-تتكرر-في-أمريكا-من-جديد-بعد-3-سنوات-صور-1072256981.html

مأساة جورج فلويد تتكرر في أمريكا من جديد بعد 3 سنوات... صور

مأساة جورج فلويد تتكرر في أمريكا من جديد بعد 3 سنوات... صور

أجرت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الجمعة، تحقيقا في وفاة ابن عم أحد مؤسسي حركة "‏Black ‎Lives Matter"، بالإضافة إلى مقتل رجلين آخرين على يد عناصرها بالرصاص،... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T09:51+0000

2023-01-14T09:51+0000

2023-01-14T09:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وتوفي أحد أقرباء باتريس كولورز، المؤسسة المشاركة لحركة "Black Lives Matter"، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما استخدمت الشرطة المحلية "صاعق كهربائي" ضده، في أعقاب حادث مروري، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وتعرض كينان أندرسون (31 عاما) للصعق الكهربائي من جانب الشرطة، بعد أن رفض الامتثال لتعليمات ضباط شرطة لوس أنجلوس، بالبقاء في مكانه وعدم الهرب، بعد أن أخبرهم أن هناك شخصا ما كان يحاول قتله.وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور للحظة القبض على كينان أندرسون من جانب ضباط شرطة لوس أنجلوس.وتم نقل كينان أندرسون إلى مستشفى في سانتا مونيكا، حيث تعرض لحالة طبية طارئة، وأعلن عن وفاته في 9 يناير، بعد إصابته بسكتة قلبية، وفقا لبيان الشرطة.وأشارت شرطة لوس أنجلوس أيضا إلى أن فحص دم أندرسون، كشف عن محتوى عقارين في جسده، وتقدّر أن الأمر سيستغرق ما يصل إلى عام لإجراء تحقيق في الحادث.أما الحادثان الآخران اللذان تحقق فيهما شرطة لوس أنجلوس، فقد وقعا في 2 و3 يناير الجاري، عندما أطلقت الشرطة النار على تاكار سميث، البالغ من العمر 45 عاما، وأوسكار سانشيز، البالغ من العمر 35 عاما.وابتداء من مايو/ أيار 2020، انتشرت موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب داخل أمريكا، ضد عنف الشرطة والظلم العنصري في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم، واندلعت اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، الذي وافته المنية في حجز الشرطة في مينيابوليس.وبعد وفاة فلويد، كثفت حركة "Black Lives Matter"، التي تقف ضد العنف بدوافع عنصرية تجاه السود، من أنشطتها.

https://sputnikarabic.ae/20221210/الحكم-على-شرطي-سابق-متورط-في-قتل-جورج-فلويد-بالسجن-3-سنوات-ونصف-1071060096.html

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