https://sputnikarabic.ae/20230114/ماذا-بعد-فتح-الجمهوريين-ملفات-الإدارة-الأمريكية-وحصار-بايدن؟-1072271776.html

ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن؟

ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن؟

أطلقت اللجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تحقيقا جديدا، أمس الجمعة، يتعلق بالعثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T14:56+0000

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ملفات ساخنة

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ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الادارة الامريكية وحصار بايدن؟ ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الادارة الامريكية وحصار بايدن؟

وتم العثور على وثائق سرية في مكتبه الخاص بأحد مراكز البحوث، الأمر الذي يشكل إحراجا للبيت الأبيض في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق، دونالد ترامب، لوثائق سرية.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيم جوردان، وجهة رسالة إلى المدعي العام الأمريكي لإخطاره ببدء الإجراءات، وطلب مستندات بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن.في الوقت نفسه، بدأ المعسكر الجمهوري تحقيقا برلمانيا آخر، الجمعة، في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021، والذي قتل خلاله 13 جنديا أمريكيا جراء هجوم.وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايكل ماكول، أنه طلب من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مجموعة وثائق منها مذكرات استخبارية أو تبادلات مع طالبان، وانتقد المسؤول "رفض إدارة بايدن مرارا طلبات اللجنة للتدقيق، واستمرار حجب المعلومات حول الانسحاب"، وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".وأشار إلى أن "فتح ملف الوثائق السرية مرتبط بحالة التربص الحالية، التي قد تؤدي إلى حالة من الشلل التشريعي وهو أمر خطير نظرا لوجود حاجة لتشريعات مهمة في هذا التوقيت ترتبط بالضرائب والتضخم والإعاشة، فضلا عن حالة التجاذب في الملفات الخارجية بشأن التعامل مع الصين والأزمة الأوكرانية، وما نشاهده حاليا هو نموذج جيد لما سنشاهده مع اقتراب الاستعداد الانتخابات المقبلة، وبالتالي ستمضي الأمور إلى مزيد من التأزم في داخل الكونجرس".وأوضح الخبير أن "الحزب الديمقراطي قرر بالفعل التخلص من بايدن لاعتبارات تتعلق بالسن، وعدم قدرته على خوض انتخابات جديدة، كما أن الأمر يتعلق أيضا بأدائه، وقد هبطت شعبيته، وبات سوء أداء مؤسسة الرئاسة مثار نقاش كبير داخل الدوائر السياسية، ويثور تساؤل حول ما إذا كان الرئيس سيتمكن من إكمال فترة رئاسته، والإشكالية هنا تكمن في الحاجة إلى ضخ وجود جديدة".وأضاف أن "هذا لا يعني انهيارا وشيكا لكن يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة، وهي حالة ليست جديدة لكنها لم تكن تظهر في الإعلام الذي تمت السيطرة عليه بحيث لا تظهر الأمراض التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، بل أن هناك انقساما حتى في الرؤية السياسية حول كيف يمكن أن تستمر الولايات المتحدة".وأشار الشلبي إلى أن "هذا يدل على أن أمريكا وديمقراطيتها وأسلوبها في التعامل مع القضايا المتعلقة بتمثيل الشعب، وبالمشاركة السياسية، أصبحت محل شك، ولم تعد ذلك النموذج الذي عرفناه في الستينيات، وعلى الحكماء إذا أرادوا بقاء أمريكا دولة حرة حديثة أن يعيدوا النظر في ممارساتها ليس المتعلقة بمصالحها حول العالم ودورها فحسب بل على مستوى العلاقات بين الأحزاب السياسية التي أصبح بينها ثأر سياسي".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج "ملفات ساخنة"إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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