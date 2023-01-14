https://sputnikarabic.ae/20230114/ما-هي-صواريخ-توماهوك-التي-تعتزم-اليابان-شراؤها-1072272297.html
ما هي صواريخ "توماهوك" التي تعتزم اليابان شراءها؟
ما هي صواريخ "توماهوك" التي تعتزم اليابان شراءها؟
تصنف صواريخ "توماهوك" الأمريكية ضمن الصواريخ المجنحة متوسطة المدى التي يتم إطلاقها من السفن الحربية والغواصات. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T15:13+0000
2023-01-14T15:13+0000
2023-01-14T15:13+0000
رصد عسكري
أخبار اليابان
الولايات المتحدة الأمريكية
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تستخدم هذا النوع من الصواريخ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حسبما ذكر موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن "توماهوك" هي صواريخ متوسطة المدى تستخدمها الوحدات البحرية في تنفيذ هجمات ضد أهداف برية.ويمكن تزويد صواريخ "توماهوك" برؤوس حربية تقليدية أو نووية.ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "توماهوك"؟ولفت الموقع إلى أن صواريخ "توماهوك" المجنحة دخلت الخدمة في عام 1983 ولا تزال مستخدمة في الجيشين الأمريكي والبريطاني حتى الآن ويمكنها التحليق بسرعات أقل من سرعة الصوت.وتعتزم اليابان شراء صواريخ "توماهوك" من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، التي أشارت إلى أنه الصفقة تشمل نحو 500 صاروخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية
ما هي صواريخ "توماهوك" التي تعتزم اليابان شراءها؟
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تصنف صواريخ "توماهوك" الأمريكية ضمن الصواريخ المجنحة متوسطة المدى التي يتم إطلاقها من السفن الحربية والغواصات.
تستخدم هذا النوع من الصواريخ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، حسبما ذكر
موقع "ميثيل ثريت" الأمريكي.
ولفت الموقع إلى أن "توماهوك" هي صواريخ
متوسطة المدى تستخدمها الوحدات البحرية في تنفيذ هجمات ضد أهداف برية.
ويمكن تزويد صواريخ "توماهوك" برؤوس حربية تقليدية أو نووية.
ما هي المواصفات الفنية لصواريخ "توماهوك"؟
الإطلاق: السفن الحربية والغواصات
.
وزن الرأس الحربي: 454 كغ.
وزن الإطلاق من دون وحدة الدفع الإضافية: 1315 كغ.
المدى: يتراوح بين 1250 إلى 2500 كم.
ولفت الموقع إلى أن صواريخ "توماهوك" المجنحة دخلت الخدمة في عام 1983 ولا تزال مستخدمة في الجيشين الأمريكي والبريطاني حتى الآن ويمكنها التحليق بسرعات أقل من سرعة الصوت.
15 ديسمبر 2022, 08:15 GMT
وتعتزم اليابان شراء صواريخ
"توماهوك" من الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، التي أشارت إلى أنه الصفقة تشمل نحو 500 صاروخ.