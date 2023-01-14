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مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية
مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية
أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مجددا بالإجماع دعمهم الكامل لعملية السلام في كولومبيا، وشددوا على أهمية معالجة انعدام الأمن في البلاد. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T02:00+0000
2023-01-14T02:00+0000
العالم
كولومبيا
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وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان صحفي، على أهمية ضمان التنفيذ الشامل لاتفاق السلام الموقع في 2016.وقال الأعضاء في البيان، إن "معالجة انعدام الأمن تظل أمرا حيويا لتوطيد السلام في كولومبيا"، مشيرين إلى أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية ستكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف.وأشاد الأعضاء بإعلان الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل في البلاد.وأكد أعضاء المجلس مجددا التزامهم بمواصلة العمل عن كثب مع كولومبيا لدعم التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، كما أكدوا دعمهم القوي للجهود المكملة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الحكومة-الكولومبية-تعلق-وقف-إطلاق-النار-مع-مقاتلي-جيش-التحرير-الوطني-1071943789.html
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العالم, كولومبيا
العالم, كولومبيا

مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية

02:00 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مجددا بالإجماع دعمهم الكامل لعملية السلام في كولومبيا، وشددوا على أهمية معالجة انعدام الأمن في البلاد.
وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان صحفي، على أهمية ضمان التنفيذ الشامل لاتفاق السلام الموقع في 2016.
كما أكد أعضاء المجلس ترحيبهم بإحراز مزيد من التقدم في التنفيذ الشامل لاتفاق السلام بما في ذلك التقدم الهام الذي أحرز في الإصلاح الريفي الشامل.
وقال الأعضاء في البيان، إن "معالجة انعدام الأمن تظل أمرا حيويا لتوطيد السلام في كولومبيا"، مشيرين إلى أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية ستكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف.
وأشاد الأعضاء بإعلان الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل في البلاد.
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5 يناير, 04:51 GMT
وأكد أعضاء المجلس مجددا التزامهم بمواصلة العمل عن كثب مع كولومبيا لدعم التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، كما أكدوا دعمهم القوي للجهود المكملة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.
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