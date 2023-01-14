https://sputnikarabic.ae/20230114/مجلس-الأمن-الدولي-يدعم-عملية-السلام-الكولومبية-1072249888.html
مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية
مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية
أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مجددا بالإجماع دعمهم الكامل لعملية السلام في كولومبيا، وشددوا على أهمية معالجة انعدام الأمن في البلاد. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T02:00+0000
2023-01-14T02:00+0000
2023-01-14T02:00+0000
العالم
كولومبيا
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وأكد المجلس المكون من 15 عضوا في بيان صحفي، على أهمية ضمان التنفيذ الشامل لاتفاق السلام الموقع في 2016.وقال الأعضاء في البيان، إن "معالجة انعدام الأمن تظل أمرا حيويا لتوطيد السلام في كولومبيا"، مشيرين إلى أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية ستكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف.وأشاد الأعضاء بإعلان الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل في البلاد.وأكد أعضاء المجلس مجددا التزامهم بمواصلة العمل عن كثب مع كولومبيا لدعم التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، كما أكدوا دعمهم القوي للجهود المكملة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الحكومة-الكولومبية-تعلق-وقف-إطلاق-النار-مع-مقاتلي-جيش-التحرير-الوطني-1071943789.html
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العالم, كولومبيا
مجلس الأمن الدولي يدعم عملية السلام الكولومبية
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أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مجددا بالإجماع دعمهم الكامل لعملية السلام في كولومبيا، وشددوا على أهمية معالجة انعدام الأمن في البلاد.
كما أكد أعضاء المجلس ترحيبهم بإحراز مزيد من التقدم في التنفيذ الشامل لاتفاق السلام بما في ذلك التقدم الهام الذي أحرز في الإصلاح الريفي الشامل.
وقال الأعضاء في البيان، إن "معالجة انعدام الأمن تظل أمرا حيويا لتوطيد السلام في كولومبيا"، مشيرين إلى أن الموافقة على سياسة عامة وتنفيذها بشأن تفكيك الجماعات المسلحة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية ستكون خطوة مهمة نحو الحد من العنف.
وأشاد الأعضاء بإعلان الحكومة الكولومبية وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، آملين أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأكد أعضاء المجلس مجددا التزامهم بمواصلة العمل عن كثب مع كولومبيا لدعم التنفيذ الشامل لاتفاق السلام، كما أكدوا دعمهم القوي للجهود المكملة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا.