https://sputnikarabic.ae/20230114/مجلس-الوزراء-المصري-لا-ينبغي-مقارنة-مستوى-معيشة-المواطن-بنظيره-الأمريكي-1072285671.html
مجلس الوزراء المصري: لا ينبغي مقارنة مستوى معيشة المواطن بنظيره الأمريكي
مجلس الوزراء المصري: لا ينبغي مقارنة مستوى معيشة المواطن بنظيره الأمريكي
حثت الحكومة المصرية على عدم مقارنة مستوى معيشة المواطن المصري بنظيره الأمريكي أو الأوروبي. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:01+0000
2023-01-14T21:01+0000
2023-01-14T21:02+0000
أخبار مصر الآن
مصطفى مدبولي
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم".وقال المسؤول المصري: " لا يجب ولا ينبغي أن نقارن مستوى معيشة المواطن المصري، بنظيره في الولايات المتحدة وأوروبا".وأشار إلى أن هذه الدول تنقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى المواطنين، مضيفا :" لا نملك رفاهية نقل الزيادات للمواطن مباشرة، ونضطر كدولة أن نتحمل العبء الأكبر".وذكر أن تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بشأن سعر السولار تهدف لتوضيح ما تتحمله الدولة من تكلفة لدعمه.وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن سعر التكلفة للتر السولار يبلغ 11 جنيها، في حين أنه يباع للمواطن بـ 7.25 جنيهات، لافتا إلى أن الدولة تتحمل 4 جنيهات كدعم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, مصطفى مدبولي
أخبار مصر الآن, مصطفى مدبولي
مجلس الوزراء المصري: لا ينبغي مقارنة مستوى معيشة المواطن بنظيره الأمريكي
21:01 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 14.01.2023) تابعنا عبر
حثت الحكومة المصرية على عدم مقارنة مستوى معيشة المواطن المصري بنظيره الأمريكي أو الأوروبي.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، المتحدث باسم مجلس الوزراء
نادر سعد، خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم".
وقال المسؤول المصري: " لا يجب ولا ينبغي أن نقارن مستوى معيشة المواطن المصري، بنظيره في الولايات المتحدة وأوروبا".
وأشار إلى أن هذه الدول تنقل الزيادة في الأسعار مباشرة إلى المواطنين، مضيفا :" لا نملك رفاهية نقل الزيادات للمواطن مباشرة، ونضطر كدولة أن نتحمل العبء الأكبر".
وذكر أن تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
، اليوم السبت، بشأن سعر السولار تهدف لتوضيح ما تتحمله الدولة من تكلفة لدعمه.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن سعر التكلفة للتر السولار يبلغ 11 جنيها، في حين أنه يباع للمواطن بـ 7.25 جنيهات، لافتا إلى أن الدولة تتحمل 4 جنيهات كدعم.