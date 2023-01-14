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https://sputnikarabic.ae/20230114/مسؤولون-روس-يستعرضون-رؤى-التعاون-في-مجال-الطاقة-مع-الجعفري-1072269769.html
مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري
مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري
ناقش السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، مع وفد حكومي روسي سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة والكهرباء، ولا سيما في ظل الظروف الحالية... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T14:03+0000
2023-01-14T14:03+0000
أخبار سوريا اليوم
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وعزا الجعفري الظروف الصعبة إلى "سياسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في نهب موارد وثروات الشعب السوري، وعن تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب"، حسيما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا". كما ضم الوفد دميتري سورلينتسيف نائب مدير عام شركة "تيخنو بروم إكسبورت" للشؤون الاستراتيجية والاستثمارات والتنمية الواعدة، وفاديم محمد شين مدير إدارة المشاريع الواعدة في الشركة، حيث أكد أعضاء الوفد الإرادة الصادقة لدى روسيا، لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين والمضي قدما في تقديم كل أشكال الدعم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها.بدوره شدد السفير الجعفري على أهمية الدعم الروسي في تعزيز صمود سوريا، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين يحكمها منطق الشراكة الجيوسياسية، والمضي بتعزيزها هو خيار استراتيجي لقيادتي وحكومتي وشعبي البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الجعفري-يناقش-التنسيق-الثنائي-مع-نائب-وزير-الخارجية-الروسي-1072246637.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري

14:03 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري
 المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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ناقش السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، مع وفد حكومي روسي سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة والكهرباء، ولا سيما في ظل الظروف الحالية الحرجة التي تعيشها سوريا.
وعزا الجعفري الظروف الصعبة إلى "سياسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في نهب موارد وثروات الشعب السوري، وعن تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب"، حسيما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وضم الوفد الروسي كبير المستشارين في إدارة الطاقة في الحكومة الروسية فاسيلي بودونسكي، وألكسندر تسيسيلسكي، مستشار إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية، ومسؤول ملف العلاقة مع سوريا في مجال الطاقة.

بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
الجعفري يناقش التنسيق الثنائي مع نائب وزير الخارجية الروسي
أمس, 19:24 GMT
كما ضم الوفد دميتري سورلينتسيف نائب مدير عام شركة "تيخنو بروم إكسبورت" للشؤون الاستراتيجية والاستثمارات والتنمية الواعدة، وفاديم محمد شين مدير إدارة المشاريع الواعدة في الشركة، حيث أكد أعضاء الوفد الإرادة الصادقة لدى روسيا، لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين والمضي قدما في تقديم كل أشكال الدعم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها.
بدوره شدد السفير الجعفري على أهمية الدعم الروسي في تعزيز صمود سوريا، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين يحكمها منطق الشراكة الجيوسياسية، والمضي بتعزيزها هو خيار استراتيجي لقيادتي وحكومتي وشعبي البلدين.
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