https://sputnikarabic.ae/20230114/مسؤولون-روس-يستعرضون-رؤى-التعاون-في-مجال-الطاقة-مع-الجعفري-1072269769.html
مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري
مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري
ناقش السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، مع وفد حكومي روسي سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة والكهرباء، ولا سيما في ظل الظروف الحالية... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T14:03+0000
2023-01-14T14:03+0000
2023-01-14T14:03+0000
أخبار سوريا اليوم
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وعزا الجعفري الظروف الصعبة إلى "سياسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في نهب موارد وثروات الشعب السوري، وعن تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب"، حسيما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا". كما ضم الوفد دميتري سورلينتسيف نائب مدير عام شركة "تيخنو بروم إكسبورت" للشؤون الاستراتيجية والاستثمارات والتنمية الواعدة، وفاديم محمد شين مدير إدارة المشاريع الواعدة في الشركة، حيث أكد أعضاء الوفد الإرادة الصادقة لدى روسيا، لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين والمضي قدما في تقديم كل أشكال الدعم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها.بدوره شدد السفير الجعفري على أهمية الدعم الروسي في تعزيز صمود سوريا، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين يحكمها منطق الشراكة الجيوسياسية، والمضي بتعزيزها هو خيار استراتيجي لقيادتي وحكومتي وشعبي البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الجعفري-يناقش-التنسيق-الثنائي-مع-نائب-وزير-الخارجية-الروسي-1072246637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
مسؤولون روس يستعرضون رؤى التعاون في مجال الطاقة مع الجعفري
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ناقش السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، مع وفد حكومي روسي سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة والكهرباء، ولا سيما في ظل الظروف الحالية الحرجة التي تعيشها سوريا.
وعزا الجعفري الظروف الصعبة إلى "سياسات الاحتلالين الأمريكي والتركي في نهب موارد وثروات الشعب السوري، وعن تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب"، حسيما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
وضم الوفد الروسي كبير المستشارين في إدارة الطاقة في الحكومة الروسية فاسيلي بودونسكي، وألكسندر تسيسيلسكي، مستشار إدارة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية، ومسؤول ملف العلاقة مع سوريا في مجال الطاقة.
كما ضم الوفد دميتري سورلينتسيف نائب مدير عام شركة "تيخنو بروم إكسبورت" للشؤون الاستراتيجية والاستثمارات والتنمية الواعدة، وفاديم محمد شين مدير إدارة المشاريع الواعدة في الشركة، حيث أكد أعضاء الوفد الإرادة الصادقة لدى روسيا، لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين والمضي قدما في تقديم كل أشكال الدعم لسوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة عليها.
بدوره شدد السفير الجعفري على أهمية الدعم الروسي في تعزيز صمود سوريا
، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين يحكمها منطق الشراكة الجيوسياسية، والمضي بتعزيزها هو خيار استراتيجي لقيادتي وحكومتي وشعبي البلدين.