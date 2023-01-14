https://sputnikarabic.ae/20230114/مسؤول-فنلندي-لم-نشارك-في-نقاشات-بشأن-بيع-مقاتلات-إف-16-الأمريكية-إلى-تركيا--1072254753.html
مسؤول فنلندي: لم نشارك في نقاشات بشأن بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا
مسؤول فنلندي: لم نشارك في نقاشات بشأن بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا
أكد مسؤول فنلندي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بلاده لم تشارك في أي مناقشات بشأن بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T08:21+0000
2023-01-14T08:21+0000
2023-01-14T08:21+0000
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ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول فنلندي، لم تسمه، قوله بأن بلاده "لم تكن جزءا من أي مناقشات" عندما يتعلق الأمر بطائرات "إف-16"الأمريكية.وأوضح المسؤول الفنلندي أن بلاده نفذت كل ما تم الاتفاق عليه في مدريد في يونيو/ حزيران، وتأمل حاليا أن يساعدها جميع أعضاء الناتو في عملية انضمامها للحلف.جاء ذلك بالتزامن مع أنباء تتحدث عن أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا، بعد دراسة طلب تركي لشراء تلك الطائرات لأكثر من عام، وفي حال إتمام تلك الصفقة ستكون من بين أكبر صفقات الأسلحة منذ سنوات.في السياق ذاته، تناقش الإدارة الأمريكية صفقة أخرى لبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" لليونان، في وقت يشهد استمرار التوترات طويلة الأمد بين تركيا واليونان.يذكر أن حسم قرار بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا قد يشكل ضغطا على أنقرة للموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث وسبق أن أخرت تركيا، العام الماضي، بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, الناتو, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, الناتو, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم
مسؤول فنلندي: لم نشارك في نقاشات بشأن بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا
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أكد مسؤول فنلندي، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن بلاده لم تشارك في أي مناقشات بشأن بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا.
ونقلت الشبكة الأمريكية
عن مسؤول فنلندي، لم تسمه، قوله بأن بلاده "لم تكن جزءا من أي مناقشات" عندما يتعلق الأمر بطائرات "إف-16"الأمريكية.
وأوضح المسؤول الفنلندي أن بلاده نفذت كل ما تم الاتفاق عليه في مدريد في يونيو/ حزيران، وتأمل حاليا أن يساعدها جميع أعضاء الناتو في عملية انضمامها للحلف.
جاء ذلك بالتزامن مع أنباء تتحدث عن أن إدارة جو بايدن ستطلب من الكونغرس الموافقة على بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16
إلى تركيا، بعد دراسة طلب تركي لشراء تلك الطائرات لأكثر من عام، وفي حال إتمام تلك الصفقة ستكون من بين أكبر صفقات الأسلحة منذ سنوات.
في السياق ذاته، تناقش الإدارة الأمريكية صفقة أخرى لبيع 40 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" لليونان، في وقت يشهد استمرار التوترات طويلة الأمد بين تركيا واليونان.
يذكر أن حسم قرار بيع مقاتلات "إف-16" الأمريكية إلى تركيا قد يشكل ضغطا على أنقرة للموافقة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث وسبق أن أخرت تركيا، العام الماضي، بدء عملية الانضمام، معربة عن مخاوفها بشأن "دعم" ستوكهولم وهلسنكي لحزب العمال الكردستاني.