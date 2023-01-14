https://sputnikarabic.ae/20230114/مسؤول-في-الخطوط-الجوية-العراقية-إيرباص-a220-ستدخل-الخدمة-خلال-أيام-1072284212.html

مسؤول في الخطوط الجوية العراقية: "إيرباص A220" ستدخل الخدمة خلال أيام

مسؤول في الخطوط الجوية العراقية: "إيرباص A220" ستدخل الخدمة خلال أيام

كشف مسؤول في الخطوط الجوية العراقية، أن طائرة "إيرباص A220" ستدخل الخدمة خلال أيام معدودة، وستغطي أوروبا وشمال أفريقيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير مشاريع الطائرات الحديثة في الخطوط الجوية العراقية فرزدق عدنان لشبكة "رووداو" الإعلامية.وقال عدنان: "طائرة إيرباص A220، ستدخل الخدمة في أيام معدودة (..) ستوفّر على الحكومة العراقية أموالاً طائلة وستغطّي كامل أوروبا وشمال أفريقيا".وأوضح أن الطائرة تتميز عن مثيلاتها من الجانب الاقتصادي في معدل صرف الوقود.وحول مواصفات ومميزات إيرباص A220، قال عدنان: "الطائرة من أحدث ما يكون، وقد صنّعت في معامل شركة إيرباص في كندا، وتسع لـ 132 مقعداً، 12 للدرجة الأولى و120 للدرجة السياحية، ومجهزة بمنظومة ترفيه لاسلكية، حيث بإمكان المسافر متابعة مواد الترفيه من أفلام وموسيقا وغيرها عبر هاتفه الشخصي أو جهازه اللوحي".وحول موعد دخولها للخدمة، قال مدير مشاريع الطائرات الحديثة إن "الطائرة جاهزة فنياً، إلا أنها تحتاج لإجراءات إدارية، من خلال إصدار الشهادات والأوراق، وأعتقد أنها لن تطول لأيام معدودة إذا تم العمل عليها".وأوضح أن كودار الطائرة "تم تدريبهم في مونتريال، بينما الطيارون في ألمانيا، وهم على أتمّ الجاهزية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصلت الطائرة الثالثة من نوع "إيرباص A220"، إلى مطار بغداد الدولي، لتنضم إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية.ومن المقرر أن تصل طائرتان أخريان من نفس الطراز في الفترة القادمة. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النقل عن وصول الطائرة الثانية من طراز A220 إلى أرض مطار بغداد الدولي، فيما تسلم العراق الطائرة الأولى من ذات الطراز في أكتوبر/ تشرين الاول 2021.

https://sputnikarabic.ae/20211003/العراق-يتسلم-منتصف-الشهر-أول-طائرة-إيه-220--1050326626.html

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