https://sputnikarabic.ae/20230114/مساعد-وزير-التموين-المصري-مصر-تملك-الأفضلية-لاستضافة-المركز-العالمي-لتوريد-وتخزين-الحبوب-1072279516.html

مساعد وزير التموين المصري: مصر تملك الأفضلية لاستضافة المركز العالمي لتوريد وتخزين الحبوب

مساعد وزير التموين المصري: مصر تملك الأفضلية لاستضافة المركز العالمي لتوريد وتخزين الحبوب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن مصر لديها الإمكانيات والاستعدادات والمناطق الاستراتيجية لاستضافة مركز عالمي... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T17:53+0000

2023-01-14T17:53+0000

2023-01-14T17:53+0000

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وأضاف في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك"، أن الموقع الجغرافي لقناة السويس يساهم بقدر كبير في سهولة تخزين ونقل السلع والحبوب، وأن بعض المشاورات تجري لإقامة مناطق لوجستية في أكثر من منطقة لتأمين السلع وسلاسل الإمداد للعديد من الدول، وكشف العشماوي تفاصيل مشروع "المستودعات الاستراتيجية" داخل مصر، بمشاركة القطاع الخاص لتخزين المواد والسلع وتوريدها محليا ودوليا. إليكم النص الكامل للحوار:بداية... برأيك ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لاستضافة هذا المركز دون غيرها؟تملك مصر الموقع الجغرافي الهام في المقام الأول، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى هذه السلع أو الحبوب، فضلا عن الفترة الزمنية للتخزين وتوريد الحبوب، خاصة أن نحو 50 سفينة تعبر بشكل يومي عبر قناة السويس التي تمثل نحو 12% من التجارة العالمية، بما يقارب 3 تريليون دولار من السلع العابرة عبر القناة.وبالتالي وجود منطقة لوجستية لتخزين وتوريد السلع والحبوب في منطقة القناة تسهل وصول الحبوب والسلع عبر القناة لأكثر من دولة، مع مراعاة العامل الزمني بحكم الموقع الجغرافي.ما هي الدول المعنية بالدعوة المصرية لإنشاء مركز عالمي على أرضها لتخزين وتوريد السلع؟بالطبع الأمر لا يستهدف دولة واحدة أو دولة دون الأخرى، خاصة أن إقامة هذه المناطق على قناة السويس يعني أنها تهم العديد من الدول وخادمة للتجارة الدولية.كانت هناك مساعي سابقة لاستضافة مثل هذا المركز بالفعل فإلى أين وصلت؟كان التصور السابق أن تكون مصر مخزن الغلال، وكان المستهدف إقامة المركز بإحدى المناطق بمدينة دمياط. لكن لم يتم الانتهاء من الأمر، وفي الوقت الراهن أصبحت المنطقة اللوجستية على قناة السويس هي الأوقع لإقامة المركز.هل بالإمكان أن يساعد المركز في وصول الإمدادات من الحبوب والسلع لمختلف دول العالم... وهل من مشاورات أو تنسيق حالي مع أي من الدول؟بالفعل، كانت هناك دراسة لتكون مصر مخزنا للكثير من الحبوب للمنطقة العربية والعالم، ولدينا في المنطقة الاقتصادية أكثر من موقع يسمح بإقامة المركز، خاصة أن مصر لديها مميزات تنافسية وأخرى من حيث الموقع.المناطق الاستراتيجية والمراكز التخزينية يمكن أن تقام على الحدود أو على قناة السويس، وهناك تنسيق مع بعض الدول العربية، لإنشاء أكثر من منطقة لوجستية في العقبة أو قناة السويس بفكر مصري، لتخزين وتوريد السلع، وهذا التوجه بدأ بعد الاضطرابات التي وقعت في سلاسل الإمداد.إلى أي مدى يمكن أن يساهم المركز في وصول الإمدادات إلى أفريقيا؟مصر هي بوابة أفريقيا، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في إمداد الدول بالسلع والحبوب، بالنظر للموقع الجغرافي لقناة السويس يتيح عمليات الإمداد بقدر كبير، من خلال السفن العابرة التي يسمح لها باستخدام المواقع الاستراتيجية سواء بتخزين الحبوب أو إنتاج سلع أخرى لأكثر من منطقة سواء عربية أو أفريقية أو أوروبية.هل تتغير المفاهيم الغذائية وكذلك الزراعية لدى دول العالم خاصة التي هي بحاجة إلى زيادة حجم اقتصاداتها؟التوجه خلال الفترة الحالية بعد الاضطرابات التي حصلت في سلاسل الإمداد، دفعت الدول إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى تعدد المناشىء، خاصة فيما يتعلق بإمدادات القمح.وبالفعل تتجه الدول نحو تغيير هذه المفاهيم، وفي مصر على سبيل المثال قررت أن تكون هناك زراعات تعاقدية على بعض المحاصيل الزراعية للوصول إلى نوع من الاكتفاء الذاتي، ومنها صناعة السكر، وهناك استثمارات أجنبية تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.أشرت في حديثك لمشروع "المستودعات الاستراتيجية" التي جرى العمل على تنفيذ بعضها داخليا... ما التفاصيل وكيفية الاستفادة منها دوليا؟مصر هي سوق كبير، والمهام الرئيسية لدينا تكوين أرصدة واحتياطات استراتيجية كبيرة من السلع الأساسية، ولدينا بالفعل أرصدة استراتيجية لبعض السلع تصل لنحو 6 أشهر بما فيها القمح والسكر والزيوت ومواد أخرى.بالتالي كان لزاما علينا خلال الفترة الماضية، إنشاء مخازن استراتيجية للسلع تامة الصنع، ووقعنا اتفاقيات مع أكبر ثلاث شركات تعمل في قطاع التطوير التجاري، وبالتالي جرى الاتفاق على 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية لتخزين السلع تامة الصنع.بدأنا بالمرحلة الأولى عبارة عن 4 مواقع في السويس والفيوم والشرقية والأقصر، وفي المرحلة الثانية تتضمن إناء 3 مستودعات لتخزين السلع، والتي تتضمن نحو 3 سلع.المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية يضاهي المشروع القومي للصوامع الخاصة بتخزين الصوامع، والتي تتضمن نحو 75 صومعة حكومية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل 4 مليون طن.نستهدف في المشروع القومي الوصول إلى سعة تخزينية من السلع التموينية وغير التموينية للوصل مخزون يكفي 6 أشهر.وما هي كيفية مشاركة القطاع الخاص في المشروع؟بالفعل المشروع يدار ويشغل من قبل القطاع الخاص، فيما يقتصر دور الحكومة على تأجير هذه المساحات بنظام حق الانتفاع لمدة 35 سنة، ثم يعود المخزن للدولة مرة أخرى، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة في وثيقة ملكيتها بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومة.الشق الثاني هناك مشاورات مع بعض الدول العربية من أجل المساعدة عبر مناطق لوجستية لتكون سلاسل إمداد لهذه الدول من سلع مصرية وغير مصرية، وهذه المناطق يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم بما يتماشى مع نفس الرؤية الخاصة باستضافة المركز العالمي لتوريد وتخزين الحبوب، كما يمكن الاستفادة من التجربة ومن المستودعات على المستويات الإقليمية والدولية أيضا بالإضافة للمحلية.حوار: محمد حميدة

https://sputnikarabic.ae/20230102/قناة-السويس-تعلن-تحقيق-عائد-قياسي-في-نهاية-2022-1071856642.html

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