https://sputnikarabic.ae/20230114/مصدر-لـسبوتنيك-الأمم-المتحدة-تخصص-60-مليون-دولار-لدعم-رواتب-الجيش-اللبناني-1072268061.html

مصدر لـ"سبوتنيك": الأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني

مصدر لـ"سبوتنيك": الأمم المتحدة تخصص 60 مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني

أفاد مصدر أمني لبناني أن الأمم المتحدة ستمنح الجيش اللبناني 60 مليون دولار أمريكي مقدمة من واشنطن على خلفية قيامها بدور الوسيط في تلقي المنح المقدمة للجيش. 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T13:14+0000

2023-01-14T13:14+0000

2023-01-14T13:14+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "قيمة المساعدة الأمريكية تبلغ نحو 60 مليون دولار، وتم اعتماد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كمؤسسة دولية وسيطة في دفع الأموال إلى الجيش اللبناني، وسيتم الإعلان قريبا جدا عن هذه الآلية".هذا ووصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى لبنان في 30 ديسمبر/ كانون الأول، لتأكيد الدعم الفرنسي للقوات المسلحة اللبنانية، كما أن لها دلالة أبعد من ذلك إذ تشير إلى تمسك فرنسا بنهوض لبنان، وهذا النهوض يمّر عبر احترام الاستحقاقات الدستورية من أجل تبنّي الإصلاحات الضرورية في حين أن اللبنانيين ما زالوا يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وفق بيان للسفارة الفرنسية في لبنان.وتوجه لوكورنو إلى مقر قوات اليونيفيل في الناقورة، حيث التقى رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو الثارو ساينز، ثم إنتقل إلى المقر العام لعملية "دامان" في دير كيفا، في قلب منطقة عمليات القوات الدولية حيث عاين الخط البري (الخط الأزرق) الذي رسمته منظمة الأمم المتحدة كخط فاصل بين لبنان وإسرائيل.واستكمل لوكورنو زيارته إلى بيروت بسلسة لقاءات جمعته اليوم مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ونظيره وزير الدفاع موريس سليم.وبحضور السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، والملحق العسكري غريغوري مدينا، ووفد مرافق، تداول لوكورنو مع عون علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والفرنسي، لينتقل بعدها مع الوفد المرافق إلى اليرزة حيث التقى نظيره موريس سليم، وعقد اجتماع للبحث في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية.ولفت إلى "الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، وأعلن أن لديه تكليفا من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية".

https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الدفاع-الفرنسي-يكشف-عن-برنامج-تعاون-عسكري-مع-لبنان-1071855481.html

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