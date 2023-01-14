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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تدعو-إلى-مطالبة-كييف-بالامتناع-عن-تعذيب-الأسرى-الروس-1072286178.html
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو إلى مطالبة كييف بالامتناع عن تعذيب الأسرى الروس
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو إلى مطالبة كييف بالامتناع عن تعذيب الأسرى الروس
دعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا نظيرها الأوكراني، دميتري لوبينيتس، والأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى مطالبة كييف بالالتزام باتفاقية جنيف... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:23+0000
2023-01-14T21:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا، في منشور عبر قناتها على "تليغرام": "أدعو مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدعوهم إلى مطالبة الجانب الأوكراني فورًا بالامتثال لاتفاقية جنيف لعام 1949، والتي تحظر استخدام التعذيب والعنف والأعمال المهينة للكرامة الإنسانية".وأضافت موسكالكوفا أنها تلقت صورًا أُرسلت إلى أقارب عسكريين روس أسرى تكشف تعرضهم للتعذيب والتهديد بالقتل، بغرض ابتزاز ذويهم لدفع فديات.وأعلنت موسكالكوفا أنها تجهز لرفع دعوى بهذا الخصوص أمام رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، معربة عن أملها في إطلاق سراح الجنود الروس الأسرى لدى قوات كييف.وكانت موسكالكوفا قد التقت نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس في تركيا، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا قضايا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين.وأكدت موسكالكوفا، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أنها لم تناقش مع نظيرها الأوكراني إنشاء ممر إنساني بين البلدين، لافتة إلى القضايا الاستراتيجية من اختصاص وزارتي الدفاع في البلدين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221122/الأمم-المتحدة-ينبغي-التحقيق-في-التقارير-المتعلقة-بقتل-أسرى-الحرب-الروس-في-أوكرانيا-1070444456.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تدعو إلى مطالبة كييف بالامتناع عن تعذيب الأسرى الروس

21:23 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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دعت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا نظيرها الأوكراني، دميتري لوبينيتس، والأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى مطالبة كييف بالالتزام باتفاقية جنيف والامتناع عن تعذيب الأسرى الروس.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت موسكالكوفا، في منشور عبر قناتها على "تليغرام": "أدعو مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أدعوهم إلى مطالبة الجانب الأوكراني فورًا بالامتثال لاتفاقية جنيف لعام 1949، والتي تحظر استخدام التعذيب والعنف والأعمال المهينة للكرامة الإنسانية".
وأضافت موسكالكوفا أنها تلقت صورًا أُرسلت إلى أقارب عسكريين روس أسرى تكشف تعرضهم للتعذيب والتهديد بالقتل، بغرض ابتزاز ذويهم لدفع فديات.
وأعلنت موسكالكوفا أنها تجهز لرفع دعوى بهذا الخصوص أمام رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، معربة عن أملها في إطلاق سراح الجنود الروس الأسرى لدى قوات كييف.
وكانت موسكالكوفا قد التقت نظيرها الأوكراني دميتري لوبينيتس في تركيا، الأربعاء الماضي، حيث ناقشا قضايا تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني البلدين.
وأكدت موسكالكوفا، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أنها لم تناقش مع نظيرها الأوكراني إنشاء ممر إنساني بين البلدين، لافتة إلى القضايا الاستراتيجية من اختصاص وزارتي الدفاع في البلدين.
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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