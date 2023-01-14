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https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-فلسطينيين-اثنين-في-مواجهات-مع-القوات-الإسرائيلية-ومقتل-ثالث-متأثرا-بإصابته-قبل-أيام-في-جنين-1072252927.html
مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية ووفاة ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في جنين
مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية ووفاة ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في جنين
قتل شابان فلسطينيان، اليوم السبت، "برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين". 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T07:06+0000
2023-01-14T07:16+0000
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وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها، عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، عند مفرق جبع".وأضافت المصادر أن "القوات الإسرائيلية لاحقت الشابين حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما"، مشيرة إلى "مقتل فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في مدينة جنين".وقتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس الماضي، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين.وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية: "إن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب أربعة آخرون أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعاً إلى المستشفى".وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.وبمقتل الشاب كميل يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 8 بينهم 3 أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230112/الرئاسة-الفلسطينية-تتوعد-بـرد-مختلف-على-التطرف-الإسرائيلي-1072200510.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية ووفاة ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في جنين

07:06 GMT 14.01.2023 (تم التحديث: 07:16 GMT 14.01.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تصوب نحو الشبان الفلسطينيين المتظاهرين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل شابان فلسطينيان، اليوم السبت، "برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين".
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، إن "قوات الاحتلال، أطلقت النار على المركبة التي كان يستقلها، عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما)، عند مفرق جبع".
وأضافت المصادر أن "القوات الإسرائيلية لاحقت الشابين حتى قرية الفندقومية المجاورة، وأطلقت النار باتجاههما مجددا، ما أدى الى استشهادهما"، مشيرة إلى "مقتل فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته قبل أيام في مدينة جنين".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
الرئاسة الفلسطينية تتوعد بـ"رد مختلف على التطرف الإسرائيلي"
12 يناير, 13:45 GMT
وقتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء الخميس الماضي، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية: "إن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، فيما أصيب أربعة آخرون أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعاً إلى المستشفى".
وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.
وبمقتل الشاب كميل يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي إلى 8 بينهم 3 أطفال.
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