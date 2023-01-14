https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
لقي ما لا يقل عن أربعة مدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوهي في منطقة زابوروجيه. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T22:15+0000
2023-01-14T22:15+0000
2023-01-14T22:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، على حسابه بموقع تلغرام، اليوم السبت، "عواقب قصف الإرهابيين لبولوهي: عدة صواريخ أصابت محل بقالة ومبنى إداري".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزم عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.في 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يدعمون أن يصبحوا جزءًا من روسيا.قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، إن القوات الأوكرانية نفذت حوالي 370 ضربة مدفعية ضد مواقع عسكرية روسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي زابوروجيه وخيرسون، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 36 ساعة، والذي أعلنته روسيا على طول خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا في الفترة من 6 إلى 7 كانون الثاني (يناير)، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس في مناطق القتال بحضور الكنيسة عشية عيد الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230114/دوي-صافرات-الإنذار-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1072266607.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
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لقي ما لا يقل عن أربعة مدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوهي في منطقة زابوروجيه.
وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، على حسابه بموقع تلغرام، اليوم السبت، "عواقب قصف الإرهابيين لبولوهي: عدة صواريخ أصابت محل بقالة ومبنى إداري
".
وأضاف، "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن مقتل أربعة مدنيين وخمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزم عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
في 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يدعمون أن يصبحوا جزءًا من روسيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، إن القوات الأوكرانية نفذت حوالي 370 ضربة مدفعية ضد مواقع عسكرية روسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي زابوروجيه وخيرسون، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 36 ساعة، والذي أعلنته روسيا على طول خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا في الفترة من 6 إلى 7 كانون الثاني (يناير)، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس في مناطق القتال بحضور الكنيسة عشية عيد الميلاد.