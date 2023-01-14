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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مقتل-4-مدنيين-وإصابة-5-آخرين-في-قصف-القوات-الأوكرانية-لبولوهي-بمنطقة-زابوروجيه-1072287291.html
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه
لقي ما لا يقل عن أربعة مدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوهي في منطقة زابوروجيه. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T22:15+0000
2023-01-14T22:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، على حسابه بموقع تلغرام، اليوم السبت، "عواقب قصف الإرهابيين لبولوهي: عدة صواريخ أصابت محل بقالة ومبنى إداري".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزم عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.في 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يدعمون أن يصبحوا جزءًا من روسيا.قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، إن القوات الأوكرانية نفذت حوالي 370 ضربة مدفعية ضد مواقع عسكرية روسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي زابوروجيه وخيرسون، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 36 ساعة، والذي أعلنته روسيا على طول خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا في الفترة من 6 إلى 7 كانون الثاني (يناير)، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس في مناطق القتال بحضور الكنيسة عشية عيد الميلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230114/دوي-صافرات-الإنذار-في-6-مقاطعات-أوكرانية-1072266607.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين في قصف القوات الأوكرانية لبولوهي بمنطقة زابوروجيه

22:15 GMT 14.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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لقي ما لا يقل عن أربعة مدنيين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في قصف القوات الأوكرانية لمدينة بولوهي في منطقة زابوروجيه.
وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، على حسابه بموقع تلغرام، اليوم السبت، "عواقب قصف الإرهابيين لبولوهي: عدة صواريخ أصابت محل بقالة ومبنى إداري".
وأضاف، "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن مقتل أربعة مدنيين وخمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المساعدة في الدفاع عن أنفسهم ضد الاستفزازات الأوكرانية. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزم عقوبات شاملة ضد موسكو وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
في 30 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اتفاقيات بشأن انضمام هذه الأراضي إلى روسيا، بعد الاستفتاءات التي أظهرت أن الغالبية العظمى من السكان المحليين يدعمون أن يصبحوا جزءًا من روسيا.
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار في 6 مقاطعات أوكرانية
12:41 GMT
قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من هذا الشهر، إن القوات الأوكرانية نفذت حوالي 370 ضربة مدفعية ضد مواقع عسكرية روسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي زابوروجيه وخيرسون، خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 36 ساعة، والذي أعلنته روسيا على طول خط الاتصال بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا في الفترة من 6 إلى 7 كانون الثاني (يناير)، للسماح للمسيحيين الأرثوذكس في مناطق القتال بحضور الكنيسة عشية عيد الميلاد.
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