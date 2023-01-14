https://sputnikarabic.ae/20230114/ميتسوتاكيس-اليونان-يمكن-أن-تصبح-موردا-للغاز-لأوكرانيا-1072257239.html
ميتسوتاكيس: اليونان يمكن أن تصبح موردا للغاز لأوكرانيا
ميتسوتاكيس: اليونان يمكن أن تصبح موردا للغاز لأوكرانيا
يعتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان يمكنها تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي بدلا من روسيا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T09:42+0000
2023-01-14T09:42+0000
2023-01-14T09:42+0000
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وفي مؤتمر صحفي في ألكسندروبوليس، قال ميتسوتاكيس إن هذه المدينة الساحلية يمكن أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة.وقال ميتسوتاكيس، الذي يعتقد أنه في مرحلة ما سينتهي "الصراع العسكري"، وستحتاج أوكرانيا إلى إمدادات الغاز الطبيعي: "أصبحت اليونان بوابة لتوريد الغاز الطبيعي، والتي لا تغطي احتياجاتنا فحسب، بل تغطي أيضا احتياجات البلقان و- لما لا- أوروبا الشرقية. لماذا لا تغطي أوكرانيا؟".وأضاف: "من الصعب أن نتخيل أنها ستحصل عليها من روسيا، لكن يتعين على أحد ما توفيرها".وقال ميتسوتاكيس، في وقت سابق، إن اليونان يمكن أن تساعد أوروبا في التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وتخطط حكومة البلاد لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بدلا من خط الأنابيب الروسي وتقوم ببناء البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.من المقرر بناء محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في ألكسندروبوليس، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في أواخر عام 2023 / أوائل عام 2024.وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. صرح الاتحاد الروسي مرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.
https://sputnikarabic.ae/20230112/اليونان-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بفرض-عقوبات-ضد-تركيا-بسبب-الصيد-غير-المشروع-في-مياهها-1072188417.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, اليونان
العالم, أخبار أوكرانيا, اليونان
ميتسوتاكيس: اليونان يمكن أن تصبح موردا للغاز لأوكرانيا
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يعتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان يمكنها تزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي بدلا من روسيا.
وفي مؤتمر صحفي في ألكسندروبوليس، قال ميتسوتاكيس إن هذه المدينة الساحلية يمكن أن تصبح مركزا رئيسيا للطاقة.
وقال ميتسوتاكيس، الذي يعتقد أنه في مرحلة ما سينتهي "الصراع العسكري"، وستحتاج أوكرانيا إلى إمدادات الغاز الطبيعي: "أصبحت اليونان بوابة لتوريد الغاز الطبيعي، والتي لا تغطي احتياجاتنا فحسب، بل تغطي أيضا احتياجات البلقان و- لما لا- أوروبا الشرقية. لماذا لا تغطي أوكرانيا؟".
وأضاف: "من الصعب أن نتخيل أنها ستحصل عليها من روسيا، لكن يتعين على أحد ما توفيرها".
وقال ميتسوتاكيس، في وقت سابق، إن اليونان يمكن أن تساعد أوروبا في التخلي عن الغاز الطبيعي الروسي. وتخطط حكومة البلاد لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بدلا من خط الأنابيب الروسي وتقوم ببناء البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.
من المقرر بناء محطة عائمة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال في ألكسندروبوليس، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في أواخر عام 2023 / أوائل عام 2024.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. صرح الاتحاد الروسي مرارا أن روسيا ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.