عربي
https://sputnikarabic.ae/20230114/نقابة-المحامين-في-بيروت-تحذر-من-عودة-النظام-البوليسي-بلبنان-1072283552.html
نقابة المحامين في بيروت تحذر من "عودة النظام البوليسي" بلبنان
نقابة المحامين في بيروت تحذر من "عودة النظام البوليسي" بلبنان
أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت بيانا حول ما تعرض له شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد توقيفه من قبل الأمن اللبناني، محذرا من عودة ما وصفه بـ "النظام... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T19:54+0000
2023-01-14T19:54+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072209001_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7d1909a6e2b840d401fa82a0fdb9d49b.jpg
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للنقابة بشأن توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت.وذكرت الوكالة أن المواطن، الذي يدعى وليم نون، كان ضمن فريق الدفاع المدني، وأنه تعرض مع رجال دين ونواب ومحتجين لعنف وقسوة.وطالب البيان بفتح تحقيق فوري لمعاقبة المشاركين في استخدام العنف ضد المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الأساليب مرفوضة بصورة قاطعة.وقالت النقابة إن ما حدث يمثل أمرا غريبا عن التقاليد اللبنانية التي تقوم على احترام الحريات وحقوق الإنسان، مضيفة: "نرى أن البعض يعاقب الضحايا وينالون من كرامة ذويهم الذين يطالبون بكشف الحقيقة، التي تعد أقل حقا من حقوقهم".ولفت البيان إلى أن البعض يجر الناس لنزاعات جانبية بدلا من فتح المجال لكشف حقيقة ما حدث في المرفأ، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني المسالم يتعرض للقهر ويواجه تحييد الأنظار عما يحدث من فساد وانتهاكات.وطالب البيان بتطبيق القانون ومحاسبة المجرمين بدلا من توقيف من يطالبون بتحقيق العدالة.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق، أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصموا، اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية، للمطالبة بالإفراج عن الناشط وليم نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب 2020.وخلال اعتصامهم تم قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت، مما تسبب في زحام مروري، بينما انضمت إليهم مجموعة من النواب والمحامين اللبنانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230114/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يعتصمون-للمطالبة-بالإفراج-عن-ناشط-1072276168.html
https://sputnikarabic.ae/20221230/محققون-أوروبيون-في-بيروت-الشهر-القادم-دون-الحصول-على-إذن-خرق-للقانون-اللبناني-1071772310.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0c/1072209001_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9961fef577f5a2861b8ca057cff1664c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

نقابة المحامين في بيروت تحذر من "عودة النظام البوليسي" بلبنان

19:54 GMT 14.01.2023
© Sputnik . abedal kader albaiتحركات أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت تعود إلى الشارع
تحركات أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت تعود إلى الشارع - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبرTelegram
أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت بيانا حول ما تعرض له شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت بعد توقيفه من قبل الأمن اللبناني، محذرا من عودة ما وصفه بـ "النظام البوليسي".
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للنقابة بشأن توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت.
وذكرت الوكالة أن المواطن، الذي يدعى وليم نون، كان ضمن فريق الدفاع المدني، وأنه تعرض مع رجال دين ونواب ومحتجين لعنف وقسوة.
متظاهر لبناني يرقد في شارع مغلق تشتعل فيه إطارات السيارات، خلال مظاهرة في بيروت، 29 نوفمبر 2021، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن ناشط
16:30 GMT
وطالب البيان بفتح تحقيق فوري لمعاقبة المشاركين في استخدام العنف ضد المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الأساليب مرفوضة بصورة قاطعة.
وقالت النقابة إن ما حدث يمثل أمرا غريبا عن التقاليد اللبنانية التي تقوم على احترام الحريات وحقوق الإنسان، مضيفة: "نرى أن البعض يعاقب الضحايا وينالون من كرامة ذويهم الذين يطالبون بكشف الحقيقة، التي تعد أقل حقا من حقوقهم".
ولفت البيان إلى أن البعض يجر الناس لنزاعات جانبية بدلا من فتح المجال لكشف حقيقة ما حدث في المرفأ، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني المسالم يتعرض للقهر ويواجه تحييد الأنظار عما يحدث من فساد وانتهاكات.
حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
محققون أوروبيون في بيروت الشهر القادم دون الحصول على إذن "خرق للقانون اللبناني"
30 ديسمبر 2022, 15:39 GMT
وطالب البيان بتطبيق القانون ومحاسبة المجرمين بدلا من توقيف من يطالبون بتحقيق العدالة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق، أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصموا، اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية، للمطالبة بالإفراج عن الناشط وليم نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب 2020.
وخلال اعتصامهم تم قطع المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت، مما تسبب في زحام مروري، بينما انضمت إليهم مجموعة من النواب والمحامين اللبنانيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:18 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала