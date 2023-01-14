https://sputnikarabic.ae/20230114/وزارة-الدفاع-الألمانية-تصف-التقارير-بشأن-استقالة-لامبرخت-بـشائعات-1072268727.html
وزارة الدفاع الألمانية تصف التقارير بشأن استقالة لامبرخت بـ"شائعات"
وزارة الدفاع الألمانية تصف التقارير بشأن استقالة لامبرخت بـ"شائعات"
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، أن التقارير حول الاستقالة المحتملة لوزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، شائعات لن تعلق عليها... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T13:24+0000
2023-01-14T13:24+0000
2023-01-14T13:24+0000
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برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اليوم السبت: "هذه شائعات لا نعلق عليها".وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قررت الاستقالة من منصبها.وبحسب "بيلد"، فإن مبادرة الاستقالة صادرة من لامبرخت، وليست من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، وأضافت أنه يجري حاليا البحث عمن سيخلفها في المنصب.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد الإجابات الاجتماعية الجديدة (INSA)، أن 64% من الألمان يرغبون في استقالة كريستين لامبرخت، و9% فقط يقيّمون أدائها في منصب وزير الدفاع بأنه "إيجابي".وتعرضت كريستين لامبرخت للهجوم في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة، وارتبطت الموجة الأخيرة من الانتقادات بتهنئتها الخاصة بالعام الجديد، والتي أشارت لامبرخت فيها إلى الوضع في أوكرانيا، على خلفية الألعاب النارية الاحتفالية.وقالت لامبرخت في تهنئتها المصورة، إن عام 2022 كان مليئا بـ "تجربة خاصة"، ولقاءات هادفة مع الكثير من أشخاص مثيرين للاهتمام".
https://sputnikarabic.ae/20230113/تقارير-وزيرة-الدفاع-الألمانية-تقرر-الاستقالة-من-منصبها-1072247976.html
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وزارة الدفاع الألمانية تصف التقارير بشأن استقالة لامبرخت بـ"شائعات"
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أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، أن التقارير حول الاستقالة المحتملة لوزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، شائعات لن تعلق عليها الوزارة.
برلين - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اليوم السبت: "هذه شائعات لا نعلق عليها".
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر، أن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، قررت الاستقالة من منصبها.
وبحسب "بيلد"، فإن مبادرة الاستقالة صادرة من لامبرخت، وليست من مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز، وأضافت أنه يجري حاليا البحث عمن سيخلفها في المنصب.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد الإجابات الاجتماعية الجديدة (INSA)، أن 64% من الألمان يرغبون في استقالة كريستين لامبرخت، و9% فقط يقيّمون أدائها في منصب وزير الدفاع بأنه "إيجابي".
وتعرضت كريستين لامبرخت للهجوم في عدة مناسبات خلال الأشهر الأخيرة، وارتبطت الموجة الأخيرة من الانتقادات بتهنئتها الخاصة بالعام الجديد، والتي أشارت لامبرخت فيها إلى الوضع في أوكرانيا، على خلفية الألعاب النارية الاحتفالية.
وقالت لامبرخت في تهنئتها المصورة، إن عام 2022 كان مليئا بـ "تجربة خاصة"، ولقاءات هادفة مع الكثير من أشخاص مثيرين للاهتمام".