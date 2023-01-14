https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الدفاع-البلغاري-السابق-يقيم-فرص-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا-هذا-العام-1072251796.html
وزير الدفاع البلغاري السابق يقيم فرص تحقيق السلام في أوكرانيا هذا العام
وزير الدفاع البلغاري السابق يقيم فرص تحقيق السلام في أوكرانيا هذا العام
أعلن وزير الدفاع البلغاري السابق، أنجيل نايدينوف، لنوفا، أنه لن يكون من الممكن تحقيق السلام في أوكرانيا في عام 2023. لا توجد أسباب للتوصل إلى اتفاق. إذا كانت... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T06:21+0000
2023-01-14T06:21+0000
2023-01-14T06:21+0000
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وقال: "من الممكن أن تستأنف مفاوضات السلام في المستقبل القريب. أشك في أن السلام سيتم التوصل إليه في عام 2023. لن يحدث ذلك قريبا. يمكن الاتفاق على هدنة جزئية، وحتى هذه ليس قبل منتصف العام"، وفقا لموقع "نوفا".وأشار إلى أن "روسيا ستطالب بإنهاء المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا"، وأضاف أن "الشرط الثاني هو الاعتراف بالأراضي المضمومة كرعايا لروسيا. لهذا السبب أقول إنه لا توجد نقاط اتصال. تريد روسيا أيضا الحد من أنشطة الناتو في أوروبا. شروط الطرفين متنافية ومتناقضة. لا توجد أسباب للتوصل إلى اتفاق، وإذا كانت هناك مفاوضات، فعندئذ ستكون بدون وسطاء غربيين".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
وزير الدفاع البلغاري السابق يقيم فرص تحقيق السلام في أوكرانيا هذا العام
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أعلن وزير الدفاع البلغاري السابق، أنجيل نايدينوف، لنوفا، أنه لن يكون من الممكن تحقيق السلام في أوكرانيا في عام 2023. لا توجد أسباب للتوصل إلى اتفاق. إذا كانت هناك مفاوضات، فستكون بدون وسطاء غربيين.
وقال: "من الممكن أن تستأنف مفاوضات السلام في المستقبل القريب. أشك في أن السلام سيتم التوصل إليه
في عام 2023. لن يحدث ذلك قريبا. يمكن الاتفاق على هدنة جزئية، وحتى هذه ليس قبل منتصف العام"، وفقا لموقع "نوفا".
وأضاف: "سيعلن زيلينسكي قريبًا عن نقاط اتفاقية السلام مع روسيا. وهي تنص على استعادة وحدة الأراضي، والاعتراف بحدود أوكرانيا في عام 1991، وسيطرة القوات الأوكرانية على جميع أجزاء الحدود، ودفع التعويضات و عقد محكمة عسكرية بشأن روسيا، فضلا عن توقيع اتفاق مع ثلاثة من أعضاء الأمم المتحدة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
وأشار إلى أن "روسيا ستطالب بإنهاء المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا"، وأضاف أن "الشرط الثاني هو الاعتراف بالأراضي المضمومة كرعايا لروسيا. لهذا السبب أقول إنه لا توجد نقاط اتصال. تريد روسيا أيضا الحد من أنشطة الناتو في أوروبا. شروط الطرفين متنافية ومتناقضة. لا توجد أسباب للتوصل إلى اتفاق، وإذا كانت هناك مفاوضات، فعندئذ ستكون بدون وسطاء غربيين".