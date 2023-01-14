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https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الصناعة-الإماراتي-نريد-أن-يركز-كوب-28-على-النتائج-العملية-واحتواء-الجميع-1072266917.html
وزير الصناعة الإماراتي: نريد أن يركز "كوب 28" على النتائج العملية واحتواء الجميع
وزير الصناعة الإماراتي: نريد أن يركز "كوب 28" على النتائج العملية واحتواء الجميع
أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الإمارات تريد أن يركز مؤتمر "كوب 28" على مد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب في العالم،... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T12:50+0000
2023-01-14T12:50+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قطاع الطاقة
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وقال الجابر، في أول كلمة له منذ تعيينه رئيسا لمؤتمر "كوب 28"، أمام منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، إن "الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف "كوب28"وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي"، مبرزا "الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس".وأشار رئيس "كوب 28"، إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.ودعا المسؤول الإماراتي إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما طالب بتسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط ميسرة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قطاع الطاقة
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, قطاع الطاقة

وزير الصناعة الإماراتي: نريد أن يركز "كوب 28" على النتائج العملية واحتواء الجميع

12:50 GMT 14.01.2023
© AFP 2023 / -الرئيس التنفيذي لشركة بترول "أدنوك" الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر
الرئيس التنفيذي لشركة بترول أدنوك الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
© AFP 2023 / -
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أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الإمارات تريد أن يركز مؤتمر "كوب 28" على مد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب في العالم، مشددا على أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي.
وقال الجابر، في أول كلمة له منذ تعيينه رئيسا لمؤتمر "كوب 28"، أمام منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي، إن "الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف "كوب28"وأنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي"، مبرزا "الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس".

"توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة والتقنيات الجديدة وغيرها"، مضيفا أن "هناك حاجة لتحول عادل يشمل الجميع، لأن نمو الكربون المنخفض هو المستقبل".

سلطان الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي
وأشار رئيس "كوب 28"، إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
ودعا المسؤول الإماراتي إلى مضاعفة التمويل المخصص للتكيف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما طالب بتسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط ميسرة.
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