https://sputnikarabic.ae/20230114/وزير-الطاقة-القطري-الغرب-غير-منصف-بشأن-التنقيب-عن-الغاز-في-أفريقيا-1072258676.html
وزير الطاقة القطري: الغرب غير منصف بشأن التنقيب عن الغاز في أفريقيا
وزير الطاقة القطري: الغرب غير منصف بشأن التنقيب عن الغاز في أفريقيا
صرح سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم السبت، بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T10:16+0000
2023-01-14T10:16+0000
2023-01-14T10:16+0000
العالم العربي
قطر
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزير قوله بأن "العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة".وكان الكعبي قد صرح، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه".وتوقع الوزير القطري أن تستفيد شعبة التجارة بشركة "قطر للطاقة" من توسع قدرات البلاد التصديرية، وبدء مشروع جديد في أمريكا، والزيادات في أسطول السفن الخاص بها.
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العالم العربي, قطر
وزير الطاقة القطري: الغرب غير منصف بشأن التنقيب عن الغاز في أفريقيا
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صرح سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم السبت، بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية عن الوزير قوله بأن "العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة".
جاءت تصريحات الكعبي خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، أوضح فيه أن الغاز "ليس وقودا انتقاليا وإنما وقودا نهائيا، كما أنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز".
وكان الكعبي قد صرح، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأن بلاده تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للوقود المسال على مستوى العالم، باستخدام توسعها الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
وقال الكعبي في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية: "أعتقد أننا سنصبح أحد أكبر تجار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إن لم نكن الأكبر على الإطلاق، هذا ما نطمح إليه".
وتوقع الوزير القطري أن تستفيد شعبة التجارة بشركة "قطر للطاقة" من توسع قدرات البلاد التصديرية، وبدء مشروع جديد في أمريكا، والزيادات في أسطول السفن الخاص بها.