https://sputnikarabic.ae/20230114/وسط-ضحك-الضيوف-وزير-روماني-يغط-في-نوم-عميق-خلال-مداخلة-تلفزيونية-فيديو-1072286062.html
وسط ضحك الضيوف.. وزير روماني يغط في نوم عميق خلال مداخلة تلفزيونية.. فيديو
وسط ضحك الضيوف.. وزير روماني يغط في نوم عميق خلال مداخلة تلفزيونية.. فيديو
دخل وزير روماني في حالة من النوم العميق خلال مداخلة تليفزيونية على الهواء مباشرة، وسط ضحك الضيوف. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T21:14+0000
2023-01-14T21:14+0000
2023-01-14T21:14+0000
العالم
رومانيا
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وأفاد الموقع الإلكتروني ذا نيوز غلوري، مساء اليوم السبت، بأن بيتري ديا، وزير الزراعة الروماني، غطَّ في نوم عميق أثناء مداخلة تليفزيونية على الهواء مباشرة خاصة بأزمة الغذاء حول العالم، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.وأكد الموقع أن البرنامج التلفزيوني الذي يذاع على قناة "أنتينا 3" قد لاحظ دخول الوزير الروماني في نوم عميق، ما دفع بالمذيعة إلى محاولة الاتصال به مرة أخرى.وبسرعة، حاولت مذيعة البرنامج الروماني تفادي الموقف الغريب بنوم ضيفها على الهواء مباشرة، وسط ضحك الحضور من الضيوف، إلى الانتقال لضيف آخر.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للبرنامج التلفزيوني الروماني، والذي يظهر من خلاله المذيع وهو "يشخر" ويدخل في حالة من النوم العميق.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بيتري ديا، وزير الزراعة الروماني، لم يصدر عنه أي تعليق على الواقعة، حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رومانيا
وسط ضحك الضيوف.. وزير روماني يغط في نوم عميق خلال مداخلة تلفزيونية.. فيديو
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دخل وزير روماني في حالة من النوم العميق خلال مداخلة تليفزيونية على الهواء مباشرة، وسط ضحك الضيوف.
وأفاد الموقع
الإلكتروني ذا نيوز غلوري، مساء اليوم السبت، بأن بيتري ديا، وزير الزراعة الروماني، غطَّ في نوم عميق أثناء مداخلة تليفزيونية على الهواء مباشرة خاصة بأزمة الغذاء حول العالم، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.
وأكد الموقع أن البرنامج التلفزيوني الذي يذاع على قناة "أنتينا 3" قد لاحظ دخول الوزير الروماني
في نوم عميق، ما دفع بالمذيعة إلى محاولة الاتصال به مرة أخرى.
وبسرعة، حاولت مذيعة البرنامج الروماني تفادي الموقف الغريب بنوم ضيفها على الهواء مباشرة، وسط ضحك الحضور من الضيوف، إلى الانتقال لضيف آخر.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
لقطات فيديو للبرنامج التلفزيوني الروماني، والذي يظهر من خلاله المذيع وهو "يشخر" ويدخل في حالة من النوم العميق.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بيتري ديا، وزير الزراعة الروماني، لم يصدر عنه أي تعليق على الواقعة، حتى الآن.