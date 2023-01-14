https://sputnikarabic.ae/20230114/وكالة-إيران-تسجل-رقما-قياسيا-باستخراج-الغاز-1072284737.html
وكالة: إيران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز
وكالة: إيران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز
أعلنت شركة النفط الوطنية في إيران، تسجيل رقم قياسي باستخراج الغاز الحامض بمتوسط نحو 990 مليون متر مكعب يوميا. 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T20:33+0000
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وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، إن "المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات "N G L" قد بلغ 990 مليون متر مكعب".وأوضح خلال ترأسه مجموعة عمل التأمين المستدام للوقود لفصل الشتاء الجاري اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن "حجم استخراج إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر يبلغ حاليا 705 ملايين متر مكعب ومن منشآت شركة النفط بالمناطق الوسطى 200 مليون متر مكعب، بجانب نحو 9 ملايين متر من مصنع "إن جي إل" في المناطق النفطية الجنوبية وآبار جديدة دخلت مرحلة التشغيل".ولفت إلى أن "الغاز الذي يستهلك في البلاد حاليا هو من مخزون 8 شهور سابقة ولذلك لا نواجه أية مشاكل في توفير".
https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-والصين-تتفقان-على-تطوير-حقول-النفط-والغاز-1071186597.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وكالة: إيران تسجل رقما قياسيا باستخراج الغاز
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أعلنت شركة النفط الوطنية في إيران، تسجيل رقم قياسي باستخراج الغاز الحامض بمتوسط نحو 990 مليون متر مكعب يوميا.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خُجسته مهر، إن "المتوسط اليومي لاستخراج الغاز الحامض من الحقول المستقلة والمشتركة والغاز المصاحب بوحدات "N G L" قد بلغ 990 مليون متر مكعب".
وأوضح خلال ترأسه مجموعة عمل التأمين المستدام للوقود لفصل الشتاء الجاري اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
، أن "حجم استخراج إيران من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر يبلغ حاليا 705 ملايين متر مكعب ومن منشآت شركة النفط بالمناطق الوسطى 200 مليون متر مكعب، بجانب نحو 9 ملايين متر من مصنع "إن جي إل" في المناطق النفطية الجنوبية وآبار جديدة دخلت مرحلة التشغيل".
14 ديسمبر 2022, 10:42 GMT
ولفت إلى أن "الغاز الذي يستهلك في البلاد حاليا هو من مخزون 8 شهور سابقة ولذلك لا نواجه أية مشاكل في توفير".