لندن تستدعي سفيرها لدى إيران بعد إعدام أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا
© AFP 2023 / Niklas Halle'nوزارة الخارجية البريطانية
© AFP 2023 / Niklas Halle'n
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى إيران مؤقتًا للتشاور، على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري، بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب كليفرلي، في تغريدة عبر "تويتر": "نعمل على محاسبة النظام [الإيراني]. وقررنا اليوم فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني [للاحتجاج]، واستدعاء سفير المملكة المتحدة [لدى إيران] مؤقتًا للتشاور. ردنا على إيران لن يقتصر على إجراءات اليوم وسننظر في تطبيق إجراءات أخرى".
وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن كليفرلي، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري.
We’re holding the regime to account. The UK has today:— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 14, 2023
- Sanctioned the Iranian Prosecutor General
- Summoned the Charge d’Affaires
- Temporarily recalled the UK Ambassador for consultation.
Our response to Iran is not limited to today. We are reviewing further action.
وقال كليفرلي: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدعي العام الإيراني، إن تلك العقوبة تؤكد استياءنا من إعدام علي رضا أكبري".
وأضاف أن "المدعي العام يلعب دورا أساسيا في استخدام إيران لعقوبة الإعدام"، مشددا "نحاسب النظام [الإيراني] على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، على حد قوله.
وأضاف أن "المدعي العام يلعب دورا أساسيا في استخدام إيران لعقوبة الإعدام"، مشددا "نحاسب النظام [الإيراني] على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، على حد قوله.
وأعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.
كبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".
ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.
ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.
وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.