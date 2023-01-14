https://sputnikarabic.ae/20230114/-لندن-تستدعي-سفيرها-لدى-إيران-بعد-إعدام-أكبري-المدان-بالتجسس-لصالح-بريطانيا-1072281161.html

لندن تستدعي سفيرها لدى إيران بعد إعدام أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا

لندن تستدعي سفيرها لدى إيران بعد إعدام أكبري المدان بالتجسس لصالح بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن بلاده قررت استدعاء سفيرها لدى إيران مؤقتًا للتشاور، على خلفية تنفيذ حكم الإعدام بحق نائب وزير الدفاع الإيراني... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T18:22+0000

2023-01-14T18:22+0000

2023-01-14T18:22+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب كليفرلي، في تغريدة عبر "تويتر": "نعمل على محاسبة النظام [الإيراني]. وقررنا اليوم فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، واستدعاء القائم بالأعمال الإيراني [للاحتجاج]، واستدعاء سفير المملكة المتحدة [لدى إيران] مؤقتًا للتشاور. ردنا على إيران لن يقتصر على إجراءات اليوم وسننظر في تطبيق إجراءات أخرى".وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن كليفرلي، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني على خلفية تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري.وقال كليفرلي: "فرضت المملكة المتحدة عقوبات على المدعي العام الإيراني، إن تلك العقوبة تؤكد استياءنا من إعدام علي رضا أكبري".وأضاف أن "المدعي العام يلعب دورا أساسيا في استخدام إيران لعقوبة الإعدام"، مشددا "نحاسب النظام [الإيراني] على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان"، على حد قوله.وأعلن القضاء الإيراني، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق مساعد وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري، الذي أدين بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.كبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية".ويوم الأربعاء الماضي، أيدت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام على أكبري، المدان بالتجسس لصالح بريطانيا.وتولى علي رضا أكبري منصبه في وزارة الدفاع بين عامي 1999- 2005، إبان حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي.

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