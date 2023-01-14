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وزیر الخارجیة الإيراني: لم نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان

وزیر الخارجیة الإيراني: لم نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان

صرح وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهیان، أن بلاده "لم نعترف بالهیئة الحالية الحاکمة الأفغانیة"، مشددا على أن "الحل في أفغانستان یكمن في تشكيل حكومة... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T13:55+0000

2023-01-14T13:55+0000

2023-01-14T13:55+0000

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وقال عبد اللهیان، في لقائه مع بعض النخب والشخصیات السیاسیة والثقافیة والإعلامیة والأکادیمیة في لبنان، "في رأينا إن تقييد تعليم النساء والفتيات الأفغانيات يتعارض مع الإسلام والتعاليم الإسلامية والقيم الدينية"، معربا عن إدانته للعمليات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد المجاور، حسب وكالة "إسنا".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإیرانیة مستمرة في دعم شعب أفغانستان والتجارة مع هذا البلد المجاور"، مضيفا: "لم نعترف بالهيئة الحاكمة الحالية في أفغانستان، ولكن في مختلف المجالات لدينا اتصالات وحوار معها".وكان النائب الإيراني، مهرداد فييس كرامي، اقترح أن توفر بلاده الفرصة للفتيات الأفغانيات لمواصلة تعليمهن الأكاديمي حتى أعلى المستويات، وذلك بعدما أصدرت حكومة حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أوامر بحرمانهن من التعليم الجامعي.وأكد أن "توفير فرص التعليم للفتيات الأفغانيات في جامعات مختلفة أمر مهم، وذلك لأن ‏التعليم يجب ألا يعتمد على النوع وفقا للتعاليم الإسلامية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفي معرض تأكيده على حقيقة أن محاولات حكومة حركة "طالبان" الأفغانية أو غيرها من السلطات لمنع النساء من التعليم العالي لا تتماشى مع اللوائح والنصوص الدينية، قال فييس كرامي إن "أفغانستان وإيران لديها قواسم مشتركة تاريخية"، مقترحا: وأكد النائب الإيراني أن "إحدى طرق تحسين التفاعل الثقافي مع البلدان الأخرى حول العالم هي التعاون في التعليم العالي مثل تقديم الرعاية"، مضيفا أنه "ينبغي على إيران أن تفعل كل ما في وسعها لمساعدة الأفغانيات بسبب الثقافة المشتركة والخلفية الإسلامية".وأشار إلى أنه "عندما يدرس الطلاب الأجانب في الجامعات الإيرانية، يمكنهم التعرف على الثقافة الإيرانية، حتى يتمكنوا من التحول إلى مروجين مناسبين للجوانب الثقافية والدينية للبلد الإسلامي".وفي وقت سابق، أمرت حكومة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات لديها.وأمرت وزارة التعليم الأفغانية التابعة لحكومة طالبان، بتعليق تعليم الفتيات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية. ولاقى قرار السلطات الأفغانية انتقادات شديدة من قبل عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم.

https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تنفي-وقوع-اشتباكات-على-حدودها-مع-أفغانستان-1069591283.html

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