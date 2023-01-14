https://sputnikarabic.ae/20230114/120-نائبا-أمريكيا-تعطل-نظام-الكمبيوتر-بإدارة-الطيران-غير-مقبول-1072250243.html
120 نائبا أمريكيا: تعطل نظام الكمبيوتر بإدارة الطيران غير مقبول
120 نائبا أمريكيا: تعطل نظام الكمبيوتر بإدارة الطيران غير مقبول
أبلغت مجموعة من أكثر من 120 نائباً أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية، اليوم السبت، بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها، الأربعاء الماضي، والذي تسبب في تأخير 11 ألف... 14.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-14T03:55+0000
2023-01-14T03:55+0000
2023-01-14T03:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز، والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن، في رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج، إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى".ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي، والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.ويريدون من وزير النقل أن يقدم "تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر"، وفقا لوكالة رويترز.كما يريد المشرعون في مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة على الأسئلة بما في ذلك حول أسباب فشل النظام، واستجابة إدارة الطيران الفيدرالية للمشكلة والتكرار المدمج في النظام.ولم يعلق مكتب بوتيجيج وإدارة الطيران الفيدرالية على الفور يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230113/أمريكا-تعطل-حركة-الطيران-كان-نتيجة-خطأ-بشري-1072217001.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
120 نائبا أمريكيا: تعطل نظام الكمبيوتر بإدارة الطيران غير مقبول
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أبلغت مجموعة من أكثر من 120 نائباً أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية، اليوم السبت، بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها، الأربعاء الماضي، والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطالبت المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز، والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن، في رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج، إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى
".
ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي، والذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويريدون من وزير النقل أن يقدم "تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر"، وفقا
لوكالة رويترز.
كما يريد المشرعون في مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة على الأسئلة بما في ذلك حول أسباب فشل النظام، واستجابة إدارة الطيران الفيدرالية للمشكلة والتكرار المدمج في النظام.
ولم يعلق مكتب بوتيجيج وإدارة الطيران الفيدرالية على الفور يوم الجمعة.