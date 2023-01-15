https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-العلاقات-مع-ستوكهولم-قد-تصبح-أكثر-توترا-1072318406.html
أردوغان: العلاقات مع ستوكهولم قد تصبح "أكثر توترا"
أردوغان: العلاقات مع ستوكهولم قد تصبح "أكثر توترا"
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح "أكثر توترا" إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T18:34+0000
2023-01-15T18:34+0000
2023-01-15T18:34+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
السويد
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وقال أردوغان، اليوم الأحد، في لقاء مع الشباب في مدينة موغلا غربي البلاد: "إذا لم يتخذوا (السويد) إجراءات ضد هذا الوضع، فقد تصبح علاقاتنا مع السويد أكثر توترا".ووفقا له، فإن أعمال حزب "العمال الكردستاني" لا ينشط فقط في السويد بل في شتى أنحاء أوروبا.واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن وفاء ستوكهولم بالتزامات عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه أنقرة قد يستغرق شهورا.ونقلت قناة "هابر" يوم أمس السبت عن قالن قوله، إن "الوقت ينفد للموافقة على تطلعات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بتركيا في مايو/ أيار".ووفقا له، تعتمد موافقة تركيا على مقترحات الدول على التنفيذ السريع لالتزامات ستوكهولم لمكافحة الإرهاب التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية مع أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تصف-مطالب-تركيا-مقابل-انضمامها-إلى-الناتو-بغير-مجدية-1072049329.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, السويد
أردوغان: العلاقات مع ستوكهولم قد تصبح "أكثر توترا"
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح "أكثر توترا" إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
وقال أردوغان، اليوم الأحد، في لقاء مع الشباب في مدينة موغلا غربي البلاد: "إذا لم يتخذوا (السويد) إجراءات ضد هذا الوضع، فقد تصبح علاقاتنا مع السويد أكثر توترا".
ووفقا له، فإن أعمال حزب "العمال الكردستاني" لا ينشط فقط في السويد بل في شتى أنحاء أوروبا.
بالطبع، هذا لا يحدث فقط في السويد، وليس فقط في فنلندا، وكأنه غير موجود في ألمانيا؟ ليس في فرنسا؟ ليس في إنجلترا؟ لسوء الحظ، تستمر هذه المنظمات الإرهابية في الظهور فيها جميعًا، وبالطبع، بصفتنا تركيا، سنحدد موقفنا تجاههم وفقًا لذلك.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن وفاء ستوكهولم بالتزامات عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه أنقرة قد يستغرق شهورا.
ونقلت قناة "هابر" يوم أمس السبت عن قالن قوله، إن "الوقت ينفد للموافقة على تطلعات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها بتركيا في مايو/ أيار".
ووفقا له
، تعتمد موافقة تركيا على مقترحات الدول على التنفيذ السريع لالتزامات ستوكهولم لمكافحة الإرهاب التي تم التعهد بها بموجب الاتفاقية مع أنقرة.