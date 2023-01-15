https://sputnikarabic.ae/20230115/أردوغان-بوتين-اقترح-إيصال-الحبوب-إلى-الشعوب-الأفريقية-الفقيرة-بالمجان-1072321218.html
أردوغان: بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان
أردوغان: بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 44% من الحبوب الواردة عبر ممر البحر الأسود ذهبت لأوروبا فيما كان نصيب الدول الأفريقية منها 14% فقط، مشيرا إلى أن الرئيس... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T20:32+0000
2023-01-15T20:32+0000
2023-01-15T20:33+0000
رجب طيب أردوغان
فلاديمير بوتين
أخبار تركيا اليوم
روسيا
العالم
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وقال أردوغان خلال كلمة في فعالية شبابية لحزب "العدالة والتنمية" برئاسته في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا: "44% من الحبوب المشحونة عبر البحر الأسود ذهبت لأوروبا و14% إلى أفريقيا".ومضى بقوله: "الآن سنحقق التوازن بإرسال هذه الحبوب للبلدان الأفريقية"، معتبرا أن ذلك هو "أفضل استجابة" لمطالب الشعوب المحتاجة في أفريقيا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.وحول رده على مقترح الرئيس بوتين قال أردوغان إنهم يهدفون "لتحويل الحبوب والقمح القادم عبر ممر البحر الأسود، إلى دقيق في المنشآت التركية، ومن ثم تقديمها إلى الدول المحتاجة في أفريقيا".وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.وتضمن هذا الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى الدول الأكثر فقرا، وذلك بهدف معالجة أزمة "نقص الغذاء العالمي"، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.
https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-شحن-172-مليون-طن-من-الحبوب-الأوكرانية-منذ-اتفاقية-إسطنبول-1072274911.html
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رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم
رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم, روسيا, العالم
أردوغان: بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان
20:32 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 15.01.2023) تابعنا عبر
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن 44% من الحبوب الواردة عبر ممر البحر الأسود ذهبت لأوروبا فيما كان نصيب الدول الأفريقية منها 14% فقط، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح إيصال الحبوب إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان.
وقال أردوغان
خلال كلمة في فعالية شبابية لحزب "العدالة والتنمية" برئاسته في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا: "44% من الحبوب المشحونة عبر البحر الأسود ذهبت لأوروبا و14% إلى أفريقيا".
ومضى بقوله: "الآن سنحقق التوازن بإرسال هذه الحبوب للبلدان الأفريقية"، معتبرا أن ذلك هو "أفضل استجابة" لمطالب الشعوب المحتاجة في أفريقيا"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وتابع أردوغان: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح إيصال الحبوب
إلى الشعوب الأفريقية الفقيرة بالمجان دون أي مقابل".
وحول رده على مقترح الرئيس بوتين قال أردوغان إنهم يهدفون "لتحويل الحبوب والقمح القادم عبر ممر البحر الأسود، إلى دقيق في المنشآت التركية، ومن ثم تقديمها إلى الدول المحتاجة في أفريقيا
".
وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعت في 22 تموز/يوليو الماضي، في إسطنبول اتفاقيات بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قبل أن تجدد ثانية.
وتضمن هذا الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى الدول الأكثر فقرا، وذلك بهدف معالجة أزمة "نقص الغذاء العالمي"، إلا أن معظم الشحنات في الواقع اتجهت إلى الدول الغنية، بما فيها الأوروبية.
وأُسندت مسؤولية تنسيق حركة السفن وتفتيشها والتأكد من محتوياتها، إلى "مركز التنسيق المشترك" الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقراً له.