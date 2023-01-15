https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-لن-تكون-قادرة-على-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-حتى-2024-1072315525.html

ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024

ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024

صرحت الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T16:51+0000

2023-01-15T16:51+0000

2023-01-15T16:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101562/58/1015625809_0:62:1183:727_1920x0_80_0_0_6bce254de4b5198e087c57a6b22b597f.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" للصناعات الدفاعية (مقرها في دوسلدورف غربي ألمانيا) لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).ولدى "راينميتال" 22 دبابة "ليوبارد 2" و88 من طراز"ليوبارد1" الأقدم في المخزون ولكنها تتطلب إصلاحات ستكلف عدة مئات من ملايين اليورو.وأضاف بابيرغر "يجب تفكيك المركبات بالكامل وإعادة بنائها".يحظر القانون على صناعة الدفاع الألمانية إنتاج الدبابات لتخزينها، وحتى إذا تم تسريع الإنتاج، فقد يستغرق الأمر عامين حتى يصبح الجديد جاهزا للاستخدام.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حث سفير أوكرانيا في برلين، أوليكسي ماكييف، الحكومة الألمانية على تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بسرعة.وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الأسلحة الألمانية والدبابات الألمانية ضرورية للبقاء".وأضاف "ليس لدينا سوى القليل من الوقت للمناقشات. ونتوقع من حلفائنا أن يفهموا ذلك ويتصرفوا بشكل مناسب".تواجه ألمانيا ضغوطا متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضا من دبابات "ليوبارد 2"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة يوم أمس السبت أنها سترسل دبابات" تشالنجر 2" إلى كييف.وتأتي دعوة ماكييف أيضا قبل أيام فقط من اجتماع لوزراء الدفاع من حلفاء أوكرانيا الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من الدعم العسكري للقتال ضد روسيا.أصبحت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، ووافقت في وقت سابق من هذا الشهر على الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في إرسال مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا.كانت الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن في نقل دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قائلة إنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق بين الحلفاء الرئيسيين لكييف، وخاصة الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230114/ألمانيا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-قبل-التشاور-مع-أمريكا-1072252377.html

https://sputnikarabic.ae/20230114/سوناك-يعلن-اعتزام-بريطانيا-تزويد-كييف-بدبابات-تشالنجر-2--ومنظومات-مدفعية-1072280731.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا