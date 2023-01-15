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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/ألمانيا-لن-تكون-قادرة-على-إرسال-دبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-حتى-2024-1072315525.html
ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024
ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024
صرحت الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T16:51+0000
2023-01-15T16:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" للصناعات الدفاعية (مقرها في دوسلدورف غربي ألمانيا) لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).ولدى "راينميتال" 22 دبابة "ليوبارد 2" و88 من طراز"ليوبارد1" الأقدم في المخزون ولكنها تتطلب إصلاحات ستكلف عدة مئات من ملايين اليورو.وأضاف بابيرغر "يجب تفكيك المركبات بالكامل وإعادة بنائها".يحظر القانون على صناعة الدفاع الألمانية إنتاج الدبابات لتخزينها، وحتى إذا تم تسريع الإنتاج، فقد يستغرق الأمر عامين حتى يصبح الجديد جاهزا للاستخدام.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حث سفير أوكرانيا في برلين، أوليكسي ماكييف، الحكومة الألمانية على تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بسرعة.وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الأسلحة الألمانية والدبابات الألمانية ضرورية للبقاء".وأضاف "ليس لدينا سوى القليل من الوقت للمناقشات. ونتوقع من حلفائنا أن يفهموا ذلك ويتصرفوا بشكل مناسب".تواجه ألمانيا ضغوطا متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضا من دبابات "ليوبارد 2"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة يوم أمس السبت أنها سترسل دبابات" تشالنجر 2" إلى كييف.وتأتي دعوة ماكييف أيضا قبل أيام فقط من اجتماع لوزراء الدفاع من حلفاء أوكرانيا الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من الدعم العسكري للقتال ضد روسيا.أصبحت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، ووافقت في وقت سابق من هذا الشهر على الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في إرسال مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا.كانت الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن في نقل دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قائلة إنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق بين الحلفاء الرئيسيين لكييف، وخاصة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230114/ألمانيا-ترفض-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-قبل-التشاور-مع-أمريكا-1072252377.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا

ألمانيا لن تكون قادرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا حتى 2024

16:51 GMT 15.01.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 15.01.2023)
© topwar.ruدبابة ليوبارد الألمانية
دبابة ليوبارد الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© topwar.ru
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صرحت الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على طلب الدبابة الألمانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي لشركة "راينميتال" للصناعات الدفاعية (مقرها في دوسلدورف غربي ألمانيا) لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال بابيرغر "حتى إذا تم اتخاذ القرار غدا بالسماح لنا بإرسال دبابات ليوبارد إلى كييف، فإن تسليمها سيستغرق حتى بداية العام المقبل".

ولدى "راينميتال" 22 دبابة "ليوبارد 2" و88 من طراز"ليوبارد1" الأقدم في المخزون ولكنها تتطلب إصلاحات ستكلف عدة مئات من ملايين اليورو.
وأضاف بابيرغر "يجب تفكيك المركبات بالكامل وإعادة بنائها".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد" قبل التشاور مع أمريكا
أمس, 06:50 GMT
يحظر القانون على صناعة الدفاع الألمانية إنتاج الدبابات لتخزينها، وحتى إذا تم تسريع الإنتاج، فقد يستغرق الأمر عامين حتى يصبح الجديد جاهزا للاستخدام.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حث سفير أوكرانيا في برلين، أوليكسي ماكييف، الحكومة الألمانية على تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بسرعة.
وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الأسلحة الألمانية والدبابات الألمانية ضرورية للبقاء".
وأضاف "ليس لدينا سوى القليل من الوقت للمناقشات. ونتوقع من حلفائنا أن يفهموا ذلك ويتصرفوا بشكل مناسب".
تواجه ألمانيا ضغوطا متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضا من دبابات "ليوبارد 2"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة يوم أمس السبت أنها سترسل دبابات" تشالنجر 2" إلى كييف.
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سوناك يعلن اعتزام بريطانيا تزويد كييف بدبابات "تشالنجر-2" ومنظومات مدفعية
أمس, 18:30 GMT
وتأتي دعوة ماكييف أيضا قبل أيام فقط من اجتماع لوزراء الدفاع من حلفاء أوكرانيا الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا لمناقشة المزيد من الدعم العسكري للقتال ضد روسيا.
أصبحت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، ووافقت في وقت سابق من هذا الشهر على الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في إرسال مركبات قتالية مدرعة إلى أوكرانيا.
كانت الحكومة الألمانية مترددة حتى الآن في نقل دبابات القتال الرئيسية "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، قائلة إنها لن تفعل ذلك إلا إذا كان هناك اتفاق بين الحلفاء الرئيسيين لكييف، وخاصة الولايات المتحدة.
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