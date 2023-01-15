https://sputnikarabic.ae/20230115/أنصار-الله-تصدر-توضيحا-بشأن-أسباب-تأجيل-زيارة-غروندبرغ-1072288272.html
"أنصار الله" تصدر توضيحا بشأن أسباب تأجيل زيارة غروندبرغ
"أنصار الله" تصدر توضيحا بشأن أسباب تأجيل زيارة غروندبرغ
نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مؤكدةً... 15.01.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها] المشكلة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر"، إن "تأجيل زيارة المبعوث إلى صنعاء كان لأسباب فنية بحتة، ولا صحة لما يجري تداوله من لغط وتكهنات سلبية حول هذا الموضوع".وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إلغاء زيارة كانت مقررة، يوم أمس، لغروندبرغ إلى صنعاء على خلفية رفض استقباله في اليمن.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن غروندبرغ في ختام زيارته إلى سلطنة عُمان، أنه بحث مع كبار المسؤولين العُمانيين، "آخر التطورات في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية".ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230115/أنصار-الله-إذا-لم-يدفعوا-الرواتب-قد-ندخل-في-معارك-جديدة-ونتجه-إلى-حرب-وتصعيد-1072288026.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تصدر توضيحا بشأن أسباب تأجيل زيارة غروندبرغ
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نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، أنباء تحدثت عن رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مؤكدةً أنه سيزور صنعاء خلال الأسبوع الجاري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني [غير معترف بها] المشكلة من "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر"، إن "تأجيل زيارة المبعوث إلى صنعاء كان لأسباب فنية بحتة، ولا صحة لما يجري تداوله من لغط وتكهنات سلبية حول هذا الموضوع".
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن إلغاء زيارة كانت مقررة، يوم أمس، لغروندبرغ إلى صنعاء على خلفية رفض استقباله في اليمن.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن غروندبرغ في ختام زيارته إلى سلطنة عُمان، أنه بحث مع كبار المسؤولين العُمانيين، "آخر التطورات في اليمن والجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة والعمل نحو تسوية سياسية".
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت في اليمن 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.