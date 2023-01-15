https://sputnikarabic.ae/20230115/أنقرة-تحذر-من-احتمال-شن-عملية-برية-في-سوريا-مظاهرات-تطالب-الرئيس-التونسي-بالرحيل-1072307237.html

أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية في سوريا... مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل

أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية في سوريا... مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن شنّ عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت". واضاف قالن أن تركيا تواصل دعم العملية السياسية التي بدأت... 15.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-15T14:02+0000

2023-01-15T14:02+0000

2023-01-15T14:02+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية بسوريا.. مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل لتردي الاقتصاد أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية بسوريا.. مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل لتردي الاقتصاد

أنقرة تحذر من احتمال شن عملية برية تركية بسوريا "في أي وقت"... وعبد اللهيان يقول إن إيران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريافي الوقت نفسه قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران تدخلت لمنع تركيا من الهجوم على شمال سوريا، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد إن ايران ترحب بأن تحل الجهود الدبلوماسية والحوار محل الحرب".من جانبه، قال المقداد إن دمشق تقدر جهود إيران لإصلاح العلاقات بين سوريا وتركيا". ولفت إلى أن تواجد القوات التركية على الأراضي السورية، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية، يعوقان هذه الجهود. وأعرب المقداد عن أمله في أن تكلل الجهود الإيرانية في هذا الصدد بالنجاح في المستقبل.وأوضح أنه عندما تعلن سوريا موقفها من الانتقال للخطوة الثانية، بلقاء وزراء الخارجية بعد لقاء وزراء الدفاع في سوريا وتركيا وروسيا، أي العمل السياسي والدبلوماسي، الذي يؤطر الجانب الأمني، يجب أن تكون هناك جدية تتجسد بأن تعلن تركيا انسحابها كدولة احتلال من أجزاء في الأرض السورية.وذكر أن تركيا تحتاج لعودة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها، لعوامل داخلية انتخابية واقتصادية وفي ظل التحولات الدولية.مظاهرات تطالب الرئيس التونسي بالرحيل مع تردي الوضع الاقتصادي وسعيد يصفهم بالخونةخرج الآلاف من التونسيين إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة للمطالبة برحيل رئيس البلاد قيس سعيّد، في ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011.ورفع المتظاهرون شعارات ضد الرئيس سعيّد، وسط تواجد أمني كثيف. ويطالب المحتجون برحيل سعيّد في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ أن قرّر الرئيس احتكار السلطات في 25 تموز/ يوليو 2021.واستبق سعيد المظاهرات بجولة في شارع الحبيب بورقيبة وقال إنه لا مكان للخونة والعملاء في البلاد، وإن من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها .وقال عضو المكتب السياسي لحركة البعث التونسية، عثمان الحاج عمر، إن اللعبة انتهت من جانب المعارضة التي كانت تريد أن يكون يوم 14 يناير يوما لعودتها لحكم تونس.ولفت إلى أن مطالبات المعارضة ليست شرعية، لأن المعارضة "هي من تطالب الرئيس باستكمال مسار 25 يوليو وإقامة ورشات عمل ودراسة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد ولكن الرئيس لا زال يتلكأ في ذلك".الغرب يندد بإعدام إيران لعلي أكبري الذي أدين بالتجسسأدانت عدة دول تنفيذ السلطات الإيرانية حكما بالإعدام بحق، علي رضا أكبري، وهو مسؤول إيراني سابق يحمل أيضا الجنسية البريطانية وذلك بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.فقد أعلن وزيرُ الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عزم بريطانيا سحب السفير البريطاني من إيران مؤقتا. وأعلنت بريطانيا، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، إثر إعدام طهران لمواطن بريطاني-إيراني.وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت أن إيران أعدمت علي رضا أكبري، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.ووصفت السفيرة الأمريكية في بريطانيا، جين هارتلي، عملية إعدام أكبري بـ"المروعة والمثيرة للاشمئزاز " كما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية مبعوثا إيرانيا في باريس، للتعبير عما وصفته بالغضب من الإعدام.قال محمد المذحجي الكاتب المختص بالشأن الإيراني إن هناك صراعا بين الأجنحة داخل النظام الإيراني خاصة تلك المتصلة ببريطانيا نظرا لعمق العلاقات بين إيران وبريطانيا تاريخيا، لافتا إلى أن هناك صراعا مثلا بين وزارة الخارجية والحرس الثوري ومظهر ذلك عمليات الاغتيال للعلماء النويين وتفجير منشاة نتانز التي لم يمكن لتحدث لولا الاختراقات الداخلية من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.وأضاف المذحجي أن هناك أجنحة داخل النظام الإيراني ذات صلات طيبة بالحكومة البريطانية وأخرى لا ترغب في ذلك مشيرا إلى أن العلاقة الإيرانية مع روسيا تتداخل هنا مع هذه القضية اتصالا بالأطراف المناوئة لبريطانيا داخل النظام الإيراني.عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على إصلاحات نتنياهو القضائيةتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في ثلاث مدن رئيسية احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي، واتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه.ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.وقال د.رجا زعاترة الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إن هذه الاحتجاجات استمرار لاحتجاجات سابقة في سنوات ماضية خاصة تلك التي تسمى احتجاجات بلفور، لافتا إلى أن هذه المرة التركيز على ما يسمى الإصلاحات القضائية التي يحاول من خلالها نتانياهو القضاء على صلاحيات الجهاز القضائي لصالح السلطة التشريعية والتنفيذية.وأضاف زعاترة أن الأكثرية البرلمانية تقوي من موقف نتانياهو رغم المعارضة من الشارع، مشيرا إلى أن نتانياهو ماض في طريقه ولن يتوقف مما سيمهد لحدوث عصيان مدني محتمل، إلا أن الأهم من ذلك صورة إسرائيل في المحافل الدولية والتي ستتأثر كثيرا إذا ما مرت هذه الإصلاحات.وزير الطاقة القطري يقول إن "الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا" لعدة أسبابقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي، إن "الغاز الروسي سيعود إلى أوروبا" عندما يتم حل الموقف الراهن.وأشار الكعبي إلى أنه "حتى عام 2027، لن تدخل كميات إضافية من الغاز إلى السوق، وبالتالي لن تكون السنوات المقبلة سهلة بالنسبة لأوروبا". وصرح الكعبي، بأن الغرب لا يتعامل بإنصاف مع مسألة التنقيب عن الغاز في قارة أفريقيا.وقال الخبير الاقتصادي د/بلال علامة "إن كل محاولات أوروبا لاستقدام بدائل للغاز الروسي لم تكن ناجحة حتى وإن توفرت، فقد تتوفر بنسبة معينة وهذا قد لوحظ من خلال الشح في إمدادات الطاقة والغاز لأوروبا ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما أثر على الحالة الاقتصادية في جميع أنحاء أوروبا، لذلك توقعات وزير الخارجية القطري في مكانها الصحيح ولا بد للعودة إلى الاستعانة بالغاز الروسي لإعادة حيوية وديناميكية الاقتصاد الأوروبي ولا بديل بالنسبة لأوروبا عن العودة لهذا الخيار بعد كل المحاولات التي جرت والتي أثبتت أنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا، وإذا تم النظر للسنوات القادمة فالبديل الذي سيتوفر بالنسبة لأوروبا سيكون عالي التكلفة جداً وسيكون له تبعات وآثار على الاقتصاد الأوروبي الذي لم يعد يتحمل مزيد من التكلفة والإنفاق وحالة التضخم التي تجتاح أوروبا بالكامل".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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