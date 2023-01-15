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https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-هدية-الناتو-لبوتين-1072298595.html
إعلام أمريكي يتحدث عن "هدية" الناتو لبوتين
إعلام أمريكي يتحدث عن "هدية" الناتو لبوتين
كانت المواجهة الداخلية في "الناتو" هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:21+0000
2023-01-15T11:21+0000
روسيا
العالم
الناتو
فلاديمير بوتين
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وجاء في المنشور أن "السيد بوتين هو الفائز الوحيد في الخلاف حول السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو. وكلما أسرعت تركيا وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق، كلما كان ذلك أفضل للحلف".ويشير المقال إلى أن حل المواجهة بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف سيتطلب دبلوماسية متسقة، وربما تنازلات حقيقية، يمكن لواشنطن أن تقدم بعضها".وأضاف: "يمكن للرئيس بايدن والكونغرس أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في هذا الأمر. يجب عليهم القيام بذلك، لأنه مهما كانت المشاكل التي تسببها تركيا لحلف الناتو، فهي عضو قوي ولا يمكن الاستغناء عنه في الحلف، وستكون عواقب توسيع عضوية الناتو - أو الفشل في القيام بذلك - كبيرة".بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الناتو إلى تركيا لحماية الغرب من إيران. وخلص المقال إلى أن التعاون مع أنقرة سيتيح للتحالف فرصة إغلاق معظم البحر الأسود.في 18 مايو/أيار 2022 ، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق عليها من قبل دولتين فقط من أصل 30 - هما المجر وتركيا.
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روسيا, العالم, الناتو, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, الناتو, فلاديمير بوتين

إعلام أمريكي يتحدث عن "هدية" الناتو لبوتين

11:21 GMT 15.01.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© Sputnik . Григорий Сысоев
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كانت المواجهة الداخلية في "الناتو" هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وجاء في المنشور أن "السيد بوتين هو الفائز الوحيد في الخلاف حول السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو. وكلما أسرعت تركيا وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق، كلما كان ذلك أفضل للحلف".
ويشير المقال إلى أن حل المواجهة بين أنقرة وحلف شمال الأطلسي لانضمام السويد وفنلندا إلى الحلف سيتطلب دبلوماسية متسقة، وربما تنازلات حقيقية، يمكن لواشنطن أن تقدم بعضها".
وأضاف: "يمكن للرئيس بايدن والكونغرس أن يلعبوا دورًا رئيسيًا في هذا الأمر. يجب عليهم القيام بذلك، لأنه مهما كانت المشاكل التي تسببها تركيا لحلف الناتو، فهي عضو قوي ولا يمكن الاستغناء عنه في الحلف، وستكون عواقب توسيع عضوية الناتو - أو الفشل في القيام بذلك - كبيرة".
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الناتو إلى تركيا لحماية الغرب من إيران. وخلص المقال إلى أن التعاون مع أنقرة سيتيح للتحالف فرصة إغلاق معظم البحر الأسود.
في 18 مايو/أيار 2022 ، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. حتى الآن، لم يتم التصديق عليها من قبل دولتين فقط من أصل 30 - هما المجر وتركيا.
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