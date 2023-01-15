https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-أوكرانيا-أصبحت-مختبرا-لاختبار-الأسلحة-الغربية-1072303222.html
إعلام: أوكرانيا أصبحت مختبرا لاختبار الأسلحة الغربية
إعلام: أوكرانيا أصبحت مختبرا لاختبار الأسلحة الغربية
يعتقد محللا "سي إن إن"، كاتي بو ليليس وأورن ليبرمان، أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى مختبر لاختبار الأسلحة الغربية. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T12:54+0000
2023-01-15T12:54+0000
2023-01-15T12:54+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
العالم
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أتاح الصراع في أوكرانيا للولايات المتحدة وحلفائها فرصة نادرة لمعرفة كيفية أداء أنظمة أسلحتهم في ظل الاستخدام المكثف. وفقًا للمؤلفين، تراقب القيادة العسكرية الأمريكية أي من الذخيرة والمعدات أكثر فعالية وأي منها تظهر نتائج غير مرضية.أصبح القتال مصدرًا فريدًا للبيانات للجيش الأمريكي. كتب المحللان أن بعض الأنظمة المعروفة المقدمة إلى أوكرانيا، مثل الطائرة المسيرة "Switchblade 300" والصاروخ المصمم لضرب أنظمة رادار العدو، أثبتت أنها أقل فاعلية في ساحة المعركة مما كان متوقعًا. في الوقت نفسه، أظهرت راجمات "هيمارس" نتيجة جيدة. لكن كانت هناك صعوبات واضحة في إصلاح المنظومات.وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع: "تم الحصول على معلومة مهمة أخرى حول M777 هاوتزر، مدفعية قوية كانت جزءًا مهمًا من القوة القتالية لأوكرانيا. إن سبطانة الهاوتزر تفقد حلزونتها إذا تم إطلاق العديد من الطلقات في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل المدفعية أقل دقة وأقل فعالية".أحد الدروس التي يمكن أن تتعلمها الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا هو أن المدفعية المقطورة، مثل نظام "هاوتزر M777"، يمكن أن تصبح شيئًا من الماضي. قال مصدر في البنتاغون لشبكة "سي إن إن" إن مدافع الهاوتزر هذه ليست قادرة على التحرك بسرعة لتجنب نيران البطاريات المضادة، خاصة بالنظر إلى نشاط الطائرات المسيرة المستمر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: أوكرانيا أصبحت مختبرا لاختبار الأسلحة الغربية
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يعتقد محللا "سي إن إن"، كاتي بو ليليس وأورن ليبرمان، أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى مختبر لاختبار الأسلحة الغربية.
أتاح الصراع في أوكرانيا للولايات المتحدة وحلفائها فرصة نادرة لمعرفة كيفية أداء أنظمة أسلحتهم في ظل الاستخدام المكثف. وفقًا للمؤلفين، تراقب القيادة العسكرية الأمريكية أي من الذخيرة والمعدات أكثر فعالية وأي منها تظهر نتائج غير مرضية.
وقال مصدر مطلع على الاستخبارات الغربية لشبكة "سي إن إن": "أوكرانيا هي مختبر أسلحة مطلق بكل معنى الكلمة، لأنه لم يتم استخدام أي من هذه المعدات في أي نزاع بين بلدين صناعيين. هذا اختبار قتالي حقيقي".
أصبح القتال مصدرًا فريدًا للبيانات للجيش الأمريكي. كتب المحللان أن بعض الأنظمة المعروفة المقدمة إلى أوكرانيا، مثل الطائرة المسيرة "Switchblade 300" والصاروخ المصمم لضرب أنظمة رادار العدو، أثبتت أنها أقل فاعلية في ساحة المعركة مما كان متوقعًا. في الوقت نفسه، أظهرت راجمات "هيمارس" نتيجة جيدة. لكن كانت هناك صعوبات واضحة في إصلاح المنظومات.
وقال مسؤول آخر بوزارة الدفاع: "تم الحصول على معلومة مهمة أخرى حول M777 هاوتزر، مدفعية قوية كانت جزءًا مهمًا من القوة القتالية لأوكرانيا. إن سبطانة الهاوتزر تفقد حلزونتها إذا تم إطلاق العديد من الطلقات في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل المدفعية أقل دقة وأقل فعالية".
أحد الدروس التي يمكن أن تتعلمها الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا هو أن المدفعية المقطورة، مثل نظام "هاوتزر M777"، يمكن أن تصبح شيئًا من الماضي. قال مصدر في البنتاغون لشبكة "سي إن إن" إن مدافع الهاوتزر هذه ليست قادرة على التحرك بسرعة لتجنب نيران البطاريات المضادة، خاصة بالنظر إلى نشاط الطائرات المسيرة المستمر.