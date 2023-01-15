https://sputnikarabic.ae/20230115/إعلام-مصرع-جميع-ركاب-الطائرة-المتحطمة-في-نيبال-1072293054.html
إعلام: مصرع جميع ركاب الطائرة المتحطمة في نيبال
إعلام: مصرع جميع ركاب الطائرة المتحطمة في نيبال
أعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في قت سابق من اليوم في نيبال. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T08:17+0000
2023-01-15T08:17+0000
2023-01-15T08:17+0000
العالم
تحطم طائرة
نيبال
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وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.وأعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".وكشفت وسائل إعلام محلية في نيبال، اليوم الأحد، عن انتشال 32 جثة على الأقل، إثر حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار بوخارا الدولي وسط البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230115/تحطم-طائرة-على-متنها-72-شخصا-على-مدرج-مطار-في-نيبال-1072290898.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تحطم طائرة, نيبال
العالم, تحطم طائرة, نيبال
إعلام: مصرع جميع ركاب الطائرة المتحطمة في نيبال
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أعلنت مصادر إعلام هندية مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة، التي تحطمت في قت سابق من اليوم في نيبال.
وأفادت قناة "نيوز 18" التلفزيونية الهندية نقلا عن ممثلين عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصا، قد لقوا مصرعهم جميعا.
وقال مذيع القناة: "وفقا لممثلي السلطات المحلية، قُتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المحطمة".
وأعلنت السفارة الروسية في نيبال، اليوم الأحد، أن هناك 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.
وقالت السفارة لـ"سبوتنيك": "كان أربعة مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفة أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".
وكشفت وسائل إعلام محلية في نيبال، اليوم الأحد، عن انتشال 32 جثة على الأقل، إثر حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار بوخارا الدولي وسط البلاد.